Baseball Serie A: il Parma si aggiudica gara uno

Gli emiliani si sono imposti per 9-1 allo stadio Jannella

Grosseto: Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto, nonostante il rientro dalla Nazionale dei lanciatori azzurri. È il Parma infatti ad aggiudicarsi gara uno, imponendosi allo Jannella per 9-1.

Partono subito forte gli emiliani, portandosi sul 5-0 dopo i primi due attacchi, mentre il primo punto per il Big Mat Bsc arriva nel sesto inning con Isenia (valida di Ambrosino). Nell'ottavo tempo il Parma sigla altri tre punti e chiude la gara sul 9-1. Da segnalare il debutto tra le fila biancorosse del giovanissimo Jakub Jan Břečka (classe 2007).

Successione punti

Parma Clima: 410 001 030

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 00

Battitori

Parma Clima: Angioi 4 (2/5), Gonzalez Sanamè 9 (3/6), Geraldo Garcia 6 (1/6), Concepcion Hernandez 5 (1/5), Mineo 2 (2/5), Astorri DH (2/5), Ascanio Mendez 3 (2/4), Flisi 7 (2/3), Battioni 8 (2/5);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/4), McIlwain 8 (1/4), Lopez 2 (1/4), Isenia 9 (1/4), Ambrosino DH (1/3), Marucci 3 (1/4), Piccinelli 7 (1/3, Břečka 0/1), Luciani 4 (1/3, Venditti 0/1).

Lanciatori

Parma Clima: Scotti (W, 5.0 IP, 4 H, 1 BB, 5 SO), Bocchi (2.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 5 SO), Santana Payano (2.0 IP, 1 H, 2 SO).

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.0 IP, 9 H, 5R, 3 ER, 2 BB, 1 SO), Giacalone Daza (2.2 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 SO), Artitzu (1.1 IP, 2 H, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Alberto Germano

Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Arbitro 3B: Alessandro Signifredi

Foto di Noemy Lettieri.