Baseball Serie A: il Parma si aggiudica gara uno

Il Big Mat Bsc non riesce a imporsi nel match del pomeriggio. Debutto per il neoacquisto Marucci.

Grosseto: Il Parma si aggiudica per 1-0 gara uno e resta in testa alla classifica, grazie al punto messo a segno nel sesto inning da Monello. I biancorossi del Big Mat Bsc Grosseto, nonostante siano rimasti in partita fino alla fine, non sono riusciti a imporsi contro il roster emiliano. Da segnalare il debutto stagionale del prima base Matteo Marucci, ex Nettuno di soli diciannove anni.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Parma: 000 001 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (1/4), Aloma Herrera 6 (1/4), McIwain 8 (0/4), Antonia 5 (0/4), Isenia 9 (0/2), Lopez 2 (2/3), Ambrosino 7 (0/2), Marucci 3 (0/3), Funzione DH (Foto cover di Noemy Lettieri) (0/3);

Parma: Angioi 6 (0/3), Battioni 8 (0/3), Geraldo Garcia 5 (0/3), Concepcion Hernandez 7 (0/3), Astorri DH (0/2), Monello 2 (1/3), Ascanio Mendez 3 (2/4), Flisi 9 (1/3), Cornelli 4 (2/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.2 IP, 4 H, 1 R, 6 BB, 3 SO), Giacalone Daza (2.1 IP, 2 H, 1 BB, 2 SO);

Parma: Bocchi (W, 8.0 IP, 3 H, 6 SO), Santana Payano (1.0 IP, 1 H, 1 SO).

Arbitri

Arbitro capo: Jacopo Costantini

Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Arbitro 3B: Yuri Macchiavelli