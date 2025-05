Baseball, Serie A: Il Nettuno vince all’ultimo inning

Grosseto: Gara due dal sapore amaro per il Big Mat Bsc. I biancorossi perdono 3-2. Weekend amaro per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi non riescono a imporsi contro il Nettuno 1945, cedendo il passo in gara due per 3-2. L’andamento della partita ha visto passare in vantaggio i ragazzi di Vecchi con Isenia nel secondo inning, per poi essere raggiunti nel quinto tempo dall’ex Mercuri. Nel settimo inning i biancorossi si portano sul 2-1 con Lopez. Il Nettuno 1945 però ribalta tutto nell’ultimo attacco con ancora Mercuri e Annunziata Nino.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 010 000 100

Nettuno 1945: 000 010 002

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/4), Giordani 8 (0/4), Antonia 6 (0/4), Isenia 9 (2/4), Lopez (2/4), Ambrosino (1/2), Marucci 3 (0/3), Ludovisi DH (0/3);

Nettuno 1945: Barbona DH (0/4), Garcia 8 (1/4), Joseph Timo 6 (0/2), Mascai Coutinho 9 (0/3), Zazza 5 (0/4), Mercuri 4 (1/2), Annunziata Nino 3 (1/3), Trinci 2 (0/3, Scerrato 0/1), Mazzanti 7 (3/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (7.2 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 7 SO), Artitzu (L, 0.2 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO);

Nettuno 1945: D’Amico Alvarez (4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Benelli (3.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 4 SO), Ciarla (W, 2.0 IP, 3 SO).

foto di Noemy Lettieri