Baseball. Serie A: il Bologna si prende anche gara due

Grosseto: Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto. Nonostante sia stata una gara discussa fino all'ultimo, è stato il Bologna ad aggiudicarsi il match per 4-3 allo stadio Simone Scarpelli.

L'andamento della partita ha visto il Big Mat Bsc Grosseto passare subito in vantaggio nel primo inning con McIlwain, mentre nel secondo i due roster hanno siglato un punto a testa (Marucci, per i biancorossi). Nel quinto inning il Bologna ha prima pareggiato e poi si è portato sul temporaneo 4-2. Nel settimo tempo il Big Mat Bsc ha accorciato le distanze con Sellaroli per il definitivo 4-3.

Successione punti

Fortitudo Bologna : 010 030 000

Big Mat Bsc Grosseto : 110 000 100

Battitori

Fortitudo Bologna : Albert 8 (1/5), Laise DH (0/5), Agretti 5 (1/3), Martina 6 (0/2), Gamberini 3 (1/5), Borghi 7 (0/3), Liberatore 2 (1/4), Vaglio 4 (1/4), Bruno 9 (2/2);

Big Mat Bsc Grosseto : Sellaroli 6 (2/4), Aloma Herrera 5 (1/4), McIlwain 8 (1/4), Giordani 9 (1/3, Risico 0/1, Venditti 0/1), Antonia 4 (0/3), Lopez 2 (1/3), Ambrosino DH (0/3), Marucci 3 (1/4), Piccinelli 7 (0/2, Luciani 1/2, Orlandini 0/0).

Lanciatori

Fortitudo Bologna : Bermudez Garcia (V, 6.0 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 3 SO), Rivero Pereda (3.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 4 SO);

Big Mat Bsc Grosseto : Prins (L, 5.2 IP, 6 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 8 SO), Rodriguez Jimenez (2.1 IP, 2 BB, 2 SO), Isenia (1.0 IP, 1 H, 2 BB, 1 SO).

Arbitro capo : Roger Zorzenon - Arbitro 1B : Michele De Notta - Arbitro 3B : Luca Morini

Foto di Noemy Lettieri.