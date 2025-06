Baseball Serie A: doppia sfida sul campo del San Marino

I biancorossi cercano l’impresa contro una delle big del campionato

Grosseto: Non sarà facile sul diamante del campo La Ciarulla Serravalle. I biancorossi di Enrico Vecchi, dopo lo sweep vincente nel derby dello scorso weekend, proveranno a fare l’impresa contro il San Marino, la seconda forza del campionato di Serie A. “Nonostante le difficoltà – commenta il presidente Antonio Pugliese – che abbiamo riscontrato nel girone di andata, siamo soddisfatti del percorso compiuto fino a qui. Non era facile trovare il giusto equilibrio e affrontare al meglio tutte le squadre di Serie A, giocando quasi sempre in trasferta e con molte ore di viaggio sulle gambe. Ciononostante, i ragazzi hanno sempre giocato con grande serietà e impegno, mostrando un ottimo baseball”.

Si giocherà sabato 7 giugno, alle ore 15 e alle ore 20, sul campo del San Marino. “C’è voglia di fare bene – conclude il presidente -. La doppia vittoria nel derby fa morale e ha spronato tutto il gruppo. È chiaro che il San Marino è uno dei roster più forti del Paese, ma noi abbiamo l’obbligo di provarci”.

Nella prima gara il manager Vecchi darà ancora fiducia a Mattia Sireus sul monte di lancio. Pronti al rilievo ci saranno Giacalone e Artitzu. Nella trasferta a San Marino sarà assente Ambrosino, reduce dall'infortunio all'inguine patito nel derby contro il Bbc Grosseto. Avversario sarà Angelo Palumbo, l'ex lanciatore italo-americano che lo scorso anno vestì la casacca dei maremmani. La gara serale invece vedrà protagonisti i lanciatori stranieri: il Grosseto si affiderà ancora a Scott Prins, pitcher olandese che sta diventando sempre più efficace. Nel bullpen, oltre a Rodriguez, ci saranno anche Martinus (al rientro dopo l'infortunio) e Isenia. Sulla collinetta dei padroni di casa (anche il Bsc giocherà come home-team) ci sarà Lage.