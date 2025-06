Baseball Serie A. Derby Grossetano Biancorosso: Il Big Mat BSC domina la Stracittadina!

Doppia vittoria per la squadra di Enrico Vecchi che si impone 4-0 e 7-5 sul BBC, rafforzando il morale in vista del ritorno. (Foto cover di Noemy Lettieri)

Grosseto: Doppia vittoria per il Big Mat Bsc nel derby grossetano. I biancorossi di Enrico Vecchi si sono imposti per 4-0 allo Jannella e 5-7 allo Scarpelli. Due vittorie importanti che alzano il morale del gruppo in vista del girone di ritorno.

In gara uno, dopo una lunga fase di studio, il Big Mat Bsc Grosseto rompe gli indugi e passa in vantaggio nel quinto inning con Sellaroli. Nel settimo tempo arriva il 2-0 con Piccinelli, mentre nel nono sono Sellaroli e Luciani a conquistare casa base e a portare il risultato sul definitivo 4-0.

In gara due, giocata sul diamante dello Scarpelli, è il Bbc a partire forte e a mettere a segno due punti nel secondo inning. Il pareggio del Big Mat Bsc Grosseto arriva nel quinto tempo, grazie a Sellaroli e Marucci che conquistano casa base. I biancorossi di Enrico Vecchi passano in vantaggio nel settimo inning con Aloma Herrera che spara la pallina fuoricampo e manda a punto anche Sellaroli e Piccinelli. Sempre nel settimo, secondo fuoricampo targato Big Mat Bsc con Isenia e Antonia che siglano il sesto e il settimo punto. Nell’ottavo tempo il Bbc accorcia le distanze portandosi sul definitivo 5-7.

Gara 1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 010 102

Bbc Grosseto: 000 000 000

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (3/4), Aloma Herrera 5 (2/4), McIlwain 8 (1/4), Antonia 4 (0/3), Lopez 2 (0/4), Ambrosino 9 (0/1, Risico 9 0/2), Marucci 3 (1/4), Luciani DH (0/3), Piccinelli 7 (0/1);

Bbc Grosseto: Tromp 7 (2/5), Exposito Gotera DH (1/2), Profar 3 (0/1, Greene 0/2), Martini Parilli 5 (0/4), Tomsjansen 8 (1/3), Deotto 9 (1/3), Herrera Torrez 6 (2/3), Cinelli 2 (0/4), Vaglio 4 (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 5.0 IP, 5 H, 3 BB, 2 SO), Giacalone Daza (4.0 IP, 3 H, 2 BB, 1 SO);

Bbc Grosseto: Giulianelli (L, 4.1 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 6 BB, 5 SO), Robles Martin (4.2 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 5 SO).

Arbitri

Arbitro capo: Yuri Macchiavelli

Arbitro 1B: Alberto Galazzetti Muscinelli

Arbitro 3B: Valfrido Migliorini

Gara 2

Successione punti

Bbc Grosseto: 020 000 030

Big Mat Bsc Grosseto: 000 020 50X

Battitori

Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (0/5), Exposito Gotera 2 (1/5), Tromp 7 (3/5), Martini Parilli 5 (3/5), Deotto 9 (2/4), Herrera Torrez 6 (1/2), Cinelli DH (0/2, Biscontri 0/1), Franceschelli 3 (0/2, Funzione 0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (3/5), Aloma Herrera 5 (3/4), McIlwain 8 (1/4), Antonia 4 (2/5), Isenia 9 (1/5), Lopez 2 (1/4), Giordani 7 (1/4), Marucci 3 (1/2, Piccinelli 0/0), Luciani DH (0/4).

Lanciatori

Bbc Grosseto: Laurencio Vil (L, 6.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 5 SO), Penalver Hernandez (0.2 IP, 6 H, 4 R, 4 ER), Gomez Bolivar (1.1 IP, 2 H, 1 BB, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (6.0 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 9 SO), Rodriguez Jimenez (W, 1.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 1 SO), Artitzu (1.2 IP, 2 H, 2 SO).

Arbitri