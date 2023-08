Baseball. Semifinale play-off: il San Marino vince gara uno

I biancorossi non riescono a imporsi, cedendo il passo per 6-1



Grosseto: Comincia in salita il cammino in semifinale del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi, dopo aver bloccato il San Marino per larga parte del match sul risultato di 1-1, con il punto siglato da Piccini, hanno subito la reazione degli avversari che nel quinto inning hanno messo a segno due punti e tre nel sesto. Gara due si giocherà questa sera, venerdì 25 agosto, alle ore 20.30 al campo La Ciarulla Serravalle.



Successione punti



Big Mat Bsc Grosseto: 001 000 0

San Marino: 001 023 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Diaz 5 (0/2), Scull Zayas DH (0/3), Cinelli 2 (0/3), Rodriguez Reyes 6 (0/3), Backstrom 3 (0/3), Pasquini Sweed 8 (0/2, Milli 0/1) Tiberi 4 (0/2), Cappuccini 7 (0/2), Piccini 9 (0/1);

San Marino: Batista De Jesus 9 (2/3), Ferrini Colmenarez 5 (1/1), Celli 8 (0/3), Lino Correa 2 (1/2), Leonora E. 7 (1/3), Angulo Gamez 4 (0/3), Leonora D. 3 (0/1, Pulzetti 0/2), Epifano Duran 6 (2/2), Di Fabio DH (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Colasante (L, 4.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO), Faria Acosta (0.2 IP, 1 H), Marquez Coronado (0.2 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO), Benelli (0.1 IP);

San Marino: Kourtis (W, 6.0 IP, 1 R, 1 BB, 4 SO), Baez Aybar (1.0 IP, 2 SO).

Arbitro caop: Fabrizio Fabrizi - Arbitro 1B: Yuri Macchiavelli - Arbitro 3B: Luca Palazzotto

Marquez Coronado. Foto di Noemy Lettieri