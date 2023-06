Baseball: Rinviate per inagibilità del campo gara due e tre contro la Fortitudo

Baseball: La Fortitudo si impone per 12-0 nel match di venerdì sera. Debutto in Serie A per Orlandini e Porto, rinviate per inagibilità del campo gara due e tre contro la Fortitudo

Grosseto: I due match si giocheranno domani alle ore 12 e un’ora dopo il termine della gara precedente. Causa inagibilità del campo di gioco, sono state rinviate gara due e tre tra Big Mat Bsc Grosseto e Fortitudo Bologna. Le due partite si giocheranno domani, domenica 11 giugno, alle ore 12 e un’ora dopo il termine della gara precedente. Il Big Mat Bsc non passa in gara uno a Bologna. La Fortitudo si impone per 12-0 nel match di venerdì sera. Debutto in Serie A per Orlandini e Porto.

Si è chiusa sul risultato di 12-0 la prima gara della poule scudetto tra Fortitudo Bologna e Big Mat Bsc Grosseto. La squadra emiliana, composta da tantissimi professionisti di altissimo livello, è andata sul 2-0 nel primo inning, per poi allungare il divario nella terza ripresa con un altro punto. Nel quinto inning poi il Bologna ha conquistato per ben quattro volte casa bene e cinque nella ripesa successiva.



Nonostante il risultato, la squadra biancorossa può assolutamente sorridere dato che ha registrato il debutto in Serie A per due under 15 del settore giovanile, Lorenzo Orlandini ed Edoardo Porto, a dimostrazione che la società grossetana continua a lavorare sui giovani talenti nostrani.



Successione punti



Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0



Fortitudo Bologna: 201 045 0



Battitori



Big Mat bsc Grosseto: Funzione DH (0/3, Luciani 0/0), Diaz 5 (0/2), Rodriguez Reyes 6 (0/3), Scull Zayas 7 (2/3), Backstrom 3 (0/3), Cinelli 2 (2/2, Orlandini 0/1), Pasquini Sweed 8 (0/2, Porto 0/1), Tiberi 4 (0/2), Piccini 9 (0/2);



Fortitudo Bologna: Dobboletta 8 (0/4), Helder 3 (1/2), Seferina 6 (3/4), Albert 7 (1/2, Bertossi 1/1), Perez Rodrigues 2 (1/2, Monti 1/1), Gamberini DH (1/4), Agretti 5 (1/4), Deotto 9 (1/3), Dreni 4 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Faria Acosta (L, 4.1 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 4 SO), Marquez Coronado (0.2 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 3 BB), Luciani (0.1 IP, 5 H, 5 R, 3 ER, 1 SO), Cinelli (0.2 IP);



Fortitudo Bologna: Rivero Pereda (W, 5.0 IP, 3 H, 5 SO), Robles Martin (2.0 IP, 1 H, 3 SO).



Arbitro capo: Fabrizio Fabrizi - Arbitro 1B: Luca Palazzotto - Arbitro 3B: Alessandro Spera

foto di Michele Guerrini