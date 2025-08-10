Baseball, quarti di finale: comincia la serie contro il Bologna per il Big Mat Bsc Grosseto

Gara uno si giocherà martedì 12 agosto alle 20 allo stadio Falchi di Bologna; gara due il 13 agosto, sempre a Bologna alle 20. Gara tre allo Jannella di Grosseto domenica 17 agosto. Eventuale quarta gara a Grosseto, il 18 agosto, e l’eventuale quinta a Bologna il 19 agosto. Diego Luciani: “Siamo carichi come molle e vogliamo provare a vincere per non deludere né il pubblico né noi stessi” (Nella fotocover il capitano biancorosso Diego Luciani - Foto Noemy Lettier)

Grosseto: Si aprono ufficialmente i quarti di finale per il Big Mat Bsc Grosseto, che dopo aver battuto negli ottavi il Green Engineering Ronchi dei Legionari, dovrà vedersela adesso contro l’Unipol Fortitudo Bologna. Gara uno si giocherà martedì 12 agosto alle ore 20, allo stadio Gianni Falchi di Bologna, mentre gara due è in programma per il giorno dopo, mercoledì 13 agosto, alle ore 20 sempre allo stadio Falchi. Gara tre si sposterà, invece, sul diamante dello stadio Jannella di Grosseto, domenica 17 agosto alle ore 20. L’eventuale quarta gara si giocherà sempre allo Jannella di Grosseto, lunedì 18 agosto alle ore 20, mentre se le due squadre dovessero affrontarsi per la quinta volta di fila, gara cinque si giocherebbe martedì 19 agosto allo stadio Falchi di Bologna, sempre alle 20.

“Abbiamo una voglia matta di provare a vincere – spiega il capitano biancorosso Diego Luciani – tre gare su cinque e arrivare più avanti possibile. Affronteremo una squadra importante come il Bologna e sappiamo di dover dare tutto per non avere rimpianti. Siamo un gruppo molto unito e ci impegneremo, giocando con tranquillità ma con tantissima voglia di vincere, perché siamo veramente carichi come molle. Speriamo di fare una bella serie e di non deludere né il pubblico, né noi stessi. Abbiamo fatto una buona stagione e vogliamo continuare a far bene: sarà una partita che ci giocheremo al massimo perché da quando abbiamo finito gli ottavi non facciamo altro che parlare di queste gare e sono sicuro che le onoreremo al meglio”.

Un capitano deciso e voglioso di far bene, così come il resto del gruppo, che si sta allenando con grande impegno per fare qualcosa di straordinario. In casa Big Mat tutti a disposizione, con il morale alto e la voglia di fare bene contro la corazzata Bologna. “Vogliamo andare oltre le nostre possibilità – spiega Enrico Vecchi, manager biancorosso – e sono sicuro che i ragazzi daranno il cento per cento per ottenere un risultato che stiamo inseguendo da inizio stagione e che ci renderebbe veramente orgogliosi”.