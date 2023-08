Baseball: Più grandi dei nostri sogni: il Big Mat sfida in semifinale il San Marino

Si comincia domani sera, giovedì 24 agosto, alle 20.30 al campo La Ciarulla Serravalle



Grosseto: Sarà una semifinale alla meglio delle sette gare quella che si giocherà tra il Big Mat Bsc Grosseto e il San Marino. I biancorossi, dopo un successo strepitoso contro l’Hotsand Macerata e un cammino vincente durante tutta la stagione 2023, proveranno a insidiare una delle compagini più forti e strutturate del campionato. “È davvero una grande emozione – commenta Francesco Tiberi, seconda base del Big Mat Bsc Grosseto – poter disputare gare come queste. Siamo un gruppo coeso che non si pone alcun limite, basti pensare che solo l’anno scorso abbiamo debuttato nella massima serie. Adesso però vogliamo continuare a lottare, a sorprendere e a onorare questi colori, consapevoli ovviamente delle grandi potenzialità del nostro avversario”.

Si comincerà giovedì 24 agosto, alle ore 20.30, al campo La Ciarulla Serravalle, per poi replicare in gara due venerdì 25 agosto, sempre alle ore 20.30. Gara tre, quattro ed eventualmente cinque si disputeranno allo stadio Roberto Jannella di Grosseto, sempre alle ore 20.30, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 agosto. Infine le eventuali gare sei e sette si terranno al campo La Ciarulla Serravalle sabato 2 e domenica 3 settembre al solito orario. “Non vediamo l’ora – conclude Tiberi – di scendere in campo. Vogliamo esprimere il nostro baseball, provare a mettere in difficoltà il San Marino e giocarci fino all’ultimo inning la qualificazione. Confidiamo, infine, nel grande supporto da parte dei nostri tifosi che anche quest’anno non ci hanno mai lasciato soli”.

Si ricorda che il costo del biglietto per i match allo stadio Jannella sarà di dieci euro a partita, mentre il ridotto per gli under 18 e per gli over 65 sarà di otto euro. Per favorire l’ingresso delle famiglie, composte da due adulti, l’ingresso avrà un costo invece di 15 euro. I biglietti si possono già acquistare prima della gara allo stadio Jannella oppure online su mailticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535 o visitare il sito www.bscgrosseto.it.

Foto di Michele Guerrini.