Baseball: Manifestamente vincitori: il Big Mat Bsc vince il derby anche in gara due

Grosseto: Un sabato da incorniciare per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi si sono aggiudicati il derby cittadino, vincendo per 13-1 gara due, in soli sette inning. Un successo strepitoso che i ragazzi del manager Stefano Cappuccini si sono guadagnati giocando due prestazioni impeccabili e dominando ogni fase del match.

Anche in gara due, così come nella partita del pomeriggio, il Big Mat Bsc parte alla grande e si porta sul 3-0 con Piccini, Diaz e Rodriguez Reyes. Nella seconda ripresa Diaz, proprio come in gara uno e come nella stagione passata, “spara” la pallina in fuoricampo, spedendo Cappuccini in casa base e il Big Mat Bsc sul 5-0. Sempre nel secondo inning, lo Spirulina Becagli sigla il suo unico punto della gara.

Nel terzo inning Pasquini Sweed mette a segno il 6-1 e nella sesta ripresa la squadra ospite dilaga con Cappuccini, Piccini, Diaz e ancora Pasquini Sweed. Nella settima ripresa, infine, la gara si chiude per manifesta con Luciani, Piccini e Diaz che siglano il definitivo 13-1.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 321 004 3XX

Spirulina Becagli Bbc Grosseto: 010 000 0XX

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (3/5), Diaz 5 (3/4), Rodriguez Reyes 6 (4/5), Scull DH (2/4), Backstrom 3 (1/5), Cinelli 2 (0/4), Pasquini Sweed 8 (1/4), Luciani 4 (1/3), Cappuccini 7 (0/2);

Spirulina Becagli Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (1/3), Noguera 5 (0/1, Franceschelli 0/2), Martini 3 (0/3), Herrera Torrez 6 (1/2), Pizzoli Gomez DH (0/3), Biscontri 2 (0/2), Vaglio 4 (1/3), Sarrocco 7 (0/3), Chelli 9 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (W, 5.0 Ip, 3 H, 1 R, 1 Er, 2 Bb, 7 So), Doba (1.1 Ip, 2 So), Faria Acosta (0.2 Ip, 2 So);

Spirulina Becagli Bbc Grosseto: Gonzalez Valera (L, 4.0 Ip, 8 H, 6 R, 3 Er, 7 So), Noguera Rodriguez (3.0 Ip, 7 H, 7 R, 7 Er, 2 Bb, 4 So).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Mario Delicati

Foto di Noemy Lettieri.