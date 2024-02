Baseball: Lavori all'impianto sportivo di via Orcagna

Grosseto: L'impianto sportivo di via Orcagna vedrà presto nuovi lavori di manutenzione straordinaria grazie al progetto proposto da Bsc Grosseto 1952. Questa la decisione assunta dalla Giunta comunale Vivarelli Colonna che, nel corso della sua ultima seduta, ha dichiarato di pubblico interesse l'opera di riqualificazione, il cui valore è di 180mila euro.



L'intervento proposto include una serie di migliorie tra cui la sistemazione e l'implementazione di un impianto di irrigazione per il campo principale, il rifacimento del diamante di gioco per il campo di baseball, la semina dell'erba nei campi di baseball e softball, il ripristino dell'impianto di illuminazione, l'installazione di un tabellone segnapunti, la realizzazione di una tribuna aggiuntiva per il pubblico e la costruzione di nuovi spogliatoi per la squadra ospite nel campo di softball.

“Si tratta di un progetto importante che potenzierà significativamente una nota struttura sportiva della nostra città, offrendo opportunità migliori a tutti gli appassionati di baseball e softball – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo sport Fabrizio Rossi –. È priorità dell'Amministrazione comunale portare avanti interventi di riqualificazione, perfezionando l'impiantistica cittadina e, di conseguenza, il servizio offerto alla comunità grossetana”.