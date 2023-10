Baseball: Jairo Ramos Gizzi non è più l'allenatore del Bbc Grosseto Spirulina Becagli

Grosseto: Jairo Ramos Gizzi non è più l’allenatore del Bbc Grosseto Spirulina Becagli. Le strade tra il manager originario di La Guaria, in Venezuela, e la società di viale della Repubblica si sono divise dopo una serie di incontri, al termine dei quali non è stato trovato un accordo per un rinnovo.

«Non possiamo che ringraziare Jairo Ramos per quello che ha fatto per il baseball grossetano – commenta il direttore sportivo biancorosso Filippo Olivelli – Ha guidato la squadra nelle ultime quattro stagioni, dal 2020 al 2023, centrando le semifinali scudetto nel 2022, che mancavano nella nostra città da ben quattordici anni, e portando la squadra quest’anno al ruolo di testa di serie per il 2024, vincendo il girone della poule salvezza».

Quello tra Ramos Gizzi e Grosseto rimane comunque un grande amore. Jairo arrivò come coach di Luis Lunar nella primavera del 1998 e dopo aver scoperto le sue origini italiane fu tesserato come giocatore. Dalla gara contro Modena e fino alla stagione 2009, al termine della quale si trasferì a Bologna, è stato un susseguirsi di emozioni. La sua mazza, insieme alle sue giocate da prima base, è stata determinante per tante vittorie grossetane, a cominciare dagli scudetti del 2004 e del 2007, fino ad arrivare alla Coppa Campioni del 2005 a Rotterdam. Nel 2008 guidò il Montepaschi Bbc insieme a Paolo Minozzi per la parte finale della stagione, dopo l’esonero di Mauro Mazzotti.