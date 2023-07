Baseball: In gara tre passa il Parma Clima

La squadra emiliana s’impone 7-1 allo Jannella contro il Big Mat Bsc



Grosseto: Si chiude con una vittoria per 7-1 gara tre tra Parma Clima e Big Mat Bsc Grosseto. Allo stadio Roberto Jannella, la formazione ospite conquista con regolarità casa base fino al quinto inning, mentre i biancorossi siglano il punto della bandiera nella quarta ripresa con Diaz. Nei prossimi giorni sarà individuata la data per il recupero di gara uno, rinviata causa allerta meteo.

Successione punti

Parma Clima: 121 120 0

Big Mat Bsc Grosseto: 000 100 0

Battitori

Parma Clima: Gonzalez Sanamè 9 (1/2), Astorri 3 (0/2), Joseph Timo 5 (2/3, Segreo 1/1), Gonzalez Taveras 6 (2/4), Mineo 2 (1/3), Monello DH (0/3, Pasotto 0/1), Poma 8 (2/2), Flisi 7 (2/4), Battioni 4 (0/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (0/3), Diaz 6 (1/2), Rodriguez Reyes 5 (0/3), Scull Zayas 7 (1/3), Backstrom 3 (0/3), Cinelli 2 (1/3), Pasquini Sweed 8 (0/3), Milli DH (0/2), Tiberi 4 (0/2).

Lanciatori

Parma Clima: Lugo Lareschi (W, 4.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 5 SO), De Leon Ramirez (1.0 IP, 1 SO), Pomponi (1.0 IP, 1 BB, 1 SO), Rondon Sequera (1.0 IP, 1 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Doba (L, 0.0 IP; 1 R, 1 ER, 3 BB), Faria Acosta (3.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 5 SO), Marquez Coronado (2.0 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 1 SO), Mega (2.0 IP, 2 H, 2 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Fabrizio Fabrizi Arbitro 1B: Alessandro Spera Arbitro 3B: Alessandro Manunta

Foto di Noemy Lettieri.