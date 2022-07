Baseball. Il Macerata vince 8-5 contro il Big Mat Bsc in gara uno

I ragazzi del manager Stefano Cappuccini non riescono ad imporsi in trasferta. Accertamenti in ospedale per Scull



Macerata: Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce ad avere la meglio in gara uno contro l’Hotsand Macerata. Lo scontro al vertice ha registrato la vittoria del team di casa per 8-5. Lo svolgimento del match vede i biancorossi passare in vantaggio nel primo inning, grazie ai punti messi a segno da Leonora e Diaz. Nella terza ripresa la squadra di casa pareggia i conti, portando il parziale sul 2-2. Nel quarto inning, grazie a Exposito Gotera, Morresi, Garcia e Giacomini, il team di casa vola sul 6-2.

Nell’ottavo tempo, dopo l’errore di Ciarla che colpisce Scull in battuta (per precauzione è stato accompagnato in ospedale per accertamenti), il Big Mat Bsc Grosseto riaccende le speranze, portandosi sul 6-4, grazie alla conquista di casa base da parte dei soliti Leonora e Diaz. Peccato però che la risposta del Macerata non si fa attendere, portando così il risultato sull’8-4. Nella nona ripresa arriva il definitivo 8-5, grazie al punto messo a segno da Pasquini Sweed. Si chiude dunque il primo scontro al vertice che ha visto le due squadre darsi battaglia, mostrando decisamente un buon baseball.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 200 000 021

Hotsand Macerata: 002 400 02X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (1/5), Diaz 6 (1/4), Leonora 8 (3/5), Scull 7 (1/3, Milli 0/0), Cinelli 2 (1/4), Pancellini Mattia DH (0/4), Pasquini Sweed 9 (1/4), Luciani 4 (0/2, Tiberi 0/1, Attriti 0/1), Piccini 3 (1/3);

Hotsand Macerata: Baro Coello 9 (0/1, Luciani 0/1), Garcia 8 (1/3), Lopez Nunez 6 (1/3), Donnels 3 (0/3), Splendiani 7 (2/4), Cipolla 5 (2/5), Exposito Gotera DH (2/4), Giacomini 2 (0/3), Morresi 4 (1/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 3.1 RL, 4 V, 5 P, 4 BB, 2 K), Artitzu (4.2 RL, 5 V, 2 P, 5 BB, 2 K);

Hotsand Macerata: Torres Ramirez (W, 5.0 RL, 5 V, 2 P, 1 BB, 4 K), Ciarla (4.0 RL, 4 V, 1 P, 1 BB, 5 K).

Arbitro capo: Gianluca Floccuzio - Arbitro 1B: Lorenzo Bastianello

