Baseball: Il Big Mat Bsc vuole fare lo sgambetto alla corrazzata del Bologna

Ital-biancorossa: Artitzu, Sireus Cinelli volano all’Europeo austriaco. Doba e Pasquini Sweed tra le riserve azzurre

Grosseto: Tutto pronto per la tripla sfida contro la Fortitudo Bologna. Allo stadio Roberto Jannella i biancorossi del Big Mat Bsc Grosseto proveranno a mettere in difficoltà una delle corrazzate del girone e di tutta la poule scudetto, continuando così a rincorrere il sogno play-off. “Siamo concentrati e pronti a dare il massimo – commenta Marco Artitzu, lanciatore del Big Mat Bsc -. Vogliamo giocarci le nostre carte, tentando di arrestare la corsa degli avversari e ottenere punti fondamentali al fine del passaggio del turno. Sappiamo che non sarà semplice, ma ormai siamo abituati a misurarci contro le squadre più competitive del campionato e siamo consapevoli che possiamo dire la nostra”.

Si comincerà venerdì 21 luglio, alle ore 20.30, mentre le gare due e tre si giocheranno sabato 22 luglio alle ore 16 e alle ore 20.30, sempre allo stadio Roberto Jannella. La serata di venerdì 21 luglio, inoltre, vedrà protagonisti anche gli under 12 del Villa Croci Bsc che, prima di gara uno, scenderanno sul diamante di gioco per festeggiare la vittoria del campionato regionale di categoria, a seguito di una stagione trionfale fatta di vittorie e di divertimento. “Non vediamo l’ora di salutare tutti i nostri tifosi – commentano il manager Cristian Bordo e il coach Davide Piccoli –. Entrare sul diamante dello Jannella, in uno dei teatri più importanti del baseball italiano, è il giusto riconoscimento per la stagione strepitosa che le nostre piccole pesti hanno compiuto in questi mesi”.

Prosegue inoltre il progetto di crescita per i giovani “made in Grosseto” del Big Mat Bsc. Sono stati convocati dall’Italia per l’Europeo austriaco, che si terrà dall’8 al 12 agosto, ben cinque biancorossi: Marco Artitzu, Mattia Sireus e Niccolò Cinelli, mentre Ion Doba e Maor Luca Pasquini Sweed figurano tra le riserve azzurre. Un risultato davvero importante che ancora una volta dimostra l’ottimo lavoro della società e dello staff grossetano, sempre attenti ai giovani e alla loro crescita sportiva.

Si ricorda che tutta la poule scudetto del Big Mat Bsc Grosseto si giocherà allo stadio Roberto Jannella e il costo del biglietto sarà di otto euro a partita, mentre il ridotto per gli under 18 e per gli over 65 sarà di cinque euro. Per favorire l’ingresso delle famiglie, composte da due adulti, l’ingresso avrà un costo invece di 15 euro. Sarà possibile, inoltre, fare l’abbonamento per tutte e tre le gare con il Senago al prezzo di 15 euro, con la riduzione a dieci per gli under 18 e gli over 65 e a un costo di venticinque euro per le famiglie composte da due adulti.

I biglietti si possono già acquistare prima della gara allo stadio Jannella oppure online su mailticket.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 340.2235535.

Foto di Noemy Lettieri