Baseball: I giovani grossetani tra le prime quattro in Italia

San Marino si aggiudica anche gara quattro. Si chiude così una stagione strepitosa per il Big Mat Bsc Grosseto



Grosseto: Termina in semifinale play-off il cammino vincente del Big Mat Bsc Grosseto. San Marino, infatti, si aggiudica anche gara quattro, imponendosi per 5-2 allo stadio Roberto Jannella. “Usciamo da questa stagione – spiega Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – a testa altissima. Abbiamo espresso il nostro baseball, giocato con entusiasmo, siamo cresciuti sul piano della mentalità e dell’esperienza e ottenuto vittorie prestigiose contro le più grandi squadre d’Italia”. La stagione dei biancorossi è terminata con in campo otto italiani, quasi tutti grossetani e nati tra il 2001 e il 2004, come Funzione, Luciani, Tiberi, Cinelli, Piccini, Cappuccini e Pasquini Sweed. Sul monte di lancio sono saliti Doba e Sireus, entrambi nati nel 2002. Tornando al match, invece, la squadra ospite è passata in vantaggio nel secondo inning, per poi siglare altri due punti sia nel sesto che nel settimo. Nell’ultima ripresa i biancorossi reagiscono e conquistano per ben due volte casa base con Tiberi e Cappuccini, grazie a un triplo di Piccini.

Successione punti

San Marino: 010 002 2

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 2

Battitori

San Marino: Batista De Jesus 9 (1/3), Ferrini Colmenarez 5 (0/3), Celli 8 (0/4), Leonora E. 7 (1/4), Angulo Gamez 4 (2/3), Epifano Duran 6 (1/4), Leonora D. 3 (0/3), Rosales Motta 2 (2/3), Di Raffaele DH (0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Diaz 5 (0/2, Luciani 0/2), Scull Zayas DH (2/3), Pasquini Sweed 8 (0/4), Cinelli 9 (0/1), Rodriguez Reyes 4 (0/1, Funzione 0/1), Backstrom 2 (0/2), Tiberi 6 (1/3), Cappuccini 7 (1/3), Piccini 3 (1/3).

Lanciatori

San Marino: Hernandez Silva (2.0 IP, 2 BB, 3 SO), Kourtis (W, 3.0 IP, 1 H, 1 BB, 5 SO), Di Raffaele (1.0 IP, 1 BB, 1 SO), Garbella (1.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Doba (L, 5.2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 5 SO), Sireus (1.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB).

Arbitro capo: Andrea Caser- Arbitro 1B: Simone Menicucci - Arbitro 3B: Marco Taurelli

