Baseball: Fasi nazionali: il Big Mat Bsc under 15 passa il turno

I biancorossi di Lino Luciani s’impongono allo Scarpelli su Nettuno e Ymca

Grosseto: Comincia bene il cammino nelle fasi nazionali per il Big Mat Bsc Grosseto under 15 di Lino Luciani. I biancorossi, dopo la vittoria del campionato regionale, s’impongono nel primo turno allo Scarpelli sul Nettuno San Giacomo e gli Etruscan fighters dell’Ymca, accendendo al turno successivo. “Al netto del risultato – commenta il manager Lino Luciani -, dobbiamo provare a mantenere sempre alta la concentrazione. Vincere non è mai semplice ed è ancora più difficile replicare la volta successiva. Per questo faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi, ma ricordo loro che la strada è ancora molta lunga, che dobbiamo crescere sia in fase offensiva che difensiva e che non bisogna mai abbassare la concentrazione, sopravvalutare le nostre capacità o abbassare la percezione del pericolo. Dobbiamo continuare a lavorare, ad allenarci con serietà e sapere che la prossima partita, indipendentemente dall’avversario, sarà la più difficile della stagione”.

I biancorossi, domenica 31 agosto, hanno battuto per 12-1 gli Etruscan fighters e per 14-13 il Nettuno San Giacomo (che ha comunque passato il turno, ottenendo la seconda posizione nel triangolare). “Ringrazio non solo i miei ragazzi – conclude Luciani –, ma tutti i membri dello staff, le famiglie che puntualmente ci sostengono e la società del Big Mat Bsc Grosseto che è sempre molto attenta al suo settore giovanile”.



