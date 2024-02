Baseball: Convocati in nazionale tre tecnici del Bsc Grosseto

Grosseto: Il Consiglio federale italiano ha ufficializzato Stefano Cappuccini, Alberto D’Auria e Paolo Verrecchia nello staff dell’Italia baseball e dell’Italia softball. Tra i convocati anche il nuovo hitting coach del Bsc Grosseto D’Auria proveniente dal Nettuno 1945.

Stefano Cappuccini, Alberto D’Auria e Paolo Verrecchia. Sono questi i nomi dei tecnici targati Bsc Grosseto nominati dalla nazionale italiana per seguire la crescita degli azzurri e delle azzurre nella prossima stagione. “È un grande onore – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – essere confermato all’interno dello staff tecnico dell’Italia. Lavorare con la nazionale non è solo un riconoscimento personale, ma un successo corale che condivido con la società del Bsc e con i miei ragazzi che anche l’anno scorso hanno realizzato una stagione eccezionale, fatta di tante vittorie e di ottime prestazioni”.

Pochi giorni fa, infatti, il Consiglio federale italiano ha stilato l’elenco dei tecnici che comporranno lo staff dell’Italia baseball e dell’Italia softball per il 2024. Insieme a Mike Piazza e Gianguido Poma la nazionale élite, concentrata sul programma “Club Italia LA28”, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alle prossime olimpiadi del 2027, ci saranno anche i biancorossi Stefano Cappuccini e la new entry Alberto D’Auria, ex Nettuno 1945, nel quale ha ricoperto il ruolo di coach per otto anni e di manager per tre, e da questa stagione nuovo hitting coach della prima squadra grossetana.

Per il mondo del softball è stato confermato per la nazionale under 15 anche Paolo Verrecchia, manager dell’under 18 del Bsc Grosseto. Verrecchia potrà così continuare a lavorare con un gruppo di grandi professioniste che solo pochi mesi fa, ai Mondiali di Tokyo, ha giocato con coraggio e intraprendenza contro alcuni dei roster più forti del mondo.