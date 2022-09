Baseball capitale: il Big Mat Bsc Grosseto è pronto a giocarsi il derby

Sabato 10 settembre, alle ore 15.30 e alle ore 20.30, si terrano le prime due gare di semifinale di Coppa Italia



Grosseto: È tutto pronto per il derby biancorosso che si disputerà allo stadio Jannella tra Big Mat Bsc Grosseto e Bbc Grosseto. Sabato 10 settembre, alle ore 15.30 e alle ore 20.30, si terranno le prime due gare di semifinale di Coppa Italia e, nel caso di parità a fine dei due incontri, si replicherà con gara tre domenica 11 settembre, alle ore 15.30. “Siamo arrivati alle semifinali - commenta Alessandro Cappuccini, pitching coach del Big Mat Bsc Grosseto – grazie al grande impegno dei nostri ragazzi che, nonostante la giovanissima età, hanno vinto e stupito per tutto l’arco della stagione. Siamo consapevoli che il Bbc Grosseto è un’ottima squadra e vincere sarà davvero un’impresa. Ciò nonostante, dobbiamo scendere in campo con entusiasmo, provare a metterli in difficoltà, senza nessun tipo di riverenza”. I biancorossi, dunque, saranno chiamati ad una grande prova corale, date anche le tante assenze come quella di Cinelli per infortunio o quelle di Luciani e Funzione per il mondiale under 18. “La semifinale di Coppa Italia – conclude Alessandro Cappuccini – è una bellissima opportunità che ci siamo regalati, dopo un’annata assolutamente positiva. Sarà un incontro difficile, ma vogliamo replicare la vittoria che ottenemmo nel derby di un paio di mesi fa allo stadio Simone Scarpelli, grazie al favoloso home run di Diaz”.

Foto di Michele Guerrini.