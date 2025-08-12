Baseball: Big Mat Bsc ed Ymca fanno squadra

Ufficializzata la collaborazione tra le due società per la scuola di reclutamento, il settore giovanile, l’accademia e i Seniores

Grosseto: In Maremma si può fare squadra. È stata presentata allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto la collaborazione tra il Big Mat Bsc e l’Ymca per un percorso dedicato ai giovani atleti che partendo dalla scuola di reclutamento, passando poi per il settore giovanile e l’accademia, si concluderà con la categoria Seniores.

“Solo attraverso il lavoro di squadra – commenta il presidente biancorosso Antonio Pugliese – possiamo portare il nome di Grosseto più in alto possibile. Non avendo la forza economica delle altre big del Belpaese, se vogliamo competere e puntare a ottenere risultati importanti, non possiamo far altro che investire, credere e sostenere i giovani, costruire un percorso consolidato e vincente, capace di portare i talenti nostrani fino a misurarsi in Serie A. Ovviamente, questo è possibile attraverso una sinergia seria e propositiva con le altre realtà del territorio e, in quest’ottica, siamo davvero felici di poter abbracciare l’Ymca”.

Una collaborazione che mira in primis a portare sul diamante di gioco i bambini. “Sono orgoglioso – dichiara Gianni Natale, general manager dell’Ymca – di aver avviato insieme al Bsc Grosseto una collaborazione che la città aspettava da molti anni. Siamo due realtà che dispongono di tanti atleti e tecnici, oltre che di un’impiantistica di alto livello, che include sia Grosseto che Castiglione della Pescaia, e non sarebbe affatto scaltro non impegnarsi in un cammino comune che dia nuovo impulso non solo al movimento locale, ma anche a quello nazionale. Partendo dalla scuola di reclutamento, settore nel quale Lino Luciani ha già lavorato moltissimo negli anni, punteremo a costituire due squadre under 15 e due under 18 (con quelle della Ymca che rappresentano il settore giovanile del Bbc Grosseto), passando poi per la Francisco Cervelli Iabf academy e concludere con l’approdo di giovani talenti nostrani nella categoria Seniores”.