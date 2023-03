Baseball. Amichevoli per le squadre del Bsc Grosseto

Allenamento congiunto con i Lancers per i ragazzi di Cappuccini, doppio match a Lucca per la prima squadra di softball e ultima amichevole precampionato per gli under 12



I complimenti della società biancorossa alla nazionale italiana e al manager Mike Piazza

Grosseto: Le formazioni biancorosse del Bsc Grosseto si stanno preparando all’inizio dei campionati con una serie di amichevoli e allenamenti. La prima squadra, guidata dal manager Stefano Cappuccini, ha svolto un allenamento congiunto con i Lancers di Lastra a Signa allo stadio Simone Scarpelli, provando così gli schemi e il ritmo gara.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – della prima uscita stagionale dei ragazzi. È stata l’occasione per saggiare il ritmo partita, provare alcuni schemi difensivi e valutare il nostro stato di forma. Ho visto delle buone cose, frutto soprattutto del grande impegno che ogni giorno mettiamo in allenamento e della forza del gruppo, tant’è che anche lo stesso Backstrom mi è parso perfettamente inserito nelle dinamiche della squadra”.

Cappuccini ha lasciato anche un pensiero per Michael Joseph Piazza, manager della nazionale che si sta giocando il World baseball classic: “Faccio i miei complimenti a Mike, l’approdo ai quarti di finale è veramente un grandissimo risultato”.

Sempre domenica 12 marzo la prima squadra di softball, guidata dai manager Elga Vannelli e Paolo Verrecchia, ha disputato una doppia amichevole a Lucca, contro le Nuove pantere e la Fiorentina. “È stata una bellissima giornata di softball – dichiarano Elga Vannelli e Paolo Verrecchia, manager delle biancorosse -, all’interno di un contesto amichevole e propositivo. Le ragazze, inoltre, hanno dimostrato un grande impegno sul diamante di gioco, seppur ovviamente i meccanismi di difesa e di attacco devono ancora ben collaudarsi. Vogliamo però sottolineare le ottime prestazioni di Giorgia Franceschelli e di Marta Lomi, entrambe vivono già una buona condizione di forma. Ringraziamo, inoltre, le Nuove pantere di Lucca per la grande ospitalità che ci hanno rivolto”.

Si chiude infine con una vittoria il precampionato del Villa Croci Bsc Grosseto under 12. Le “piccole pesti” del manager Cristian Bordo si sono imposte per 11-2 contro la Fiorentina nel diamante di Antella, nel comune di Bagno a Ripoli. “I ragazzi – spiega Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 - stanno lavorando molto bene in allenamento e le prestazioni lo confermano. Abbiamo giocato una buona gara, seppur rimaneggiati dal punto di vista numerico, con una convincente prestazione di Benelli, Biagioni e Secciani sul monte di lancio. Bene anche in battuta Duccini e Arcioni, saliti quest’anno dalla categoria esordienti”.