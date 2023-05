Baseball A1: Il Big Mat Bsc fa “filotto” e si qualifica per la poule scudetto

I biancorossi si sono imposti 12-4 contro il Farma Crocetta, siglando l’ottava vittoria consecutiva



Grosseto: Con otto vittorie consecutive, a spese del Bbc Grosseto, del Nettuno 2, del Sala Baganza e da ultimo del Farma Crocetta, il Big Mat Bsc Grosseto stacca il pass per la poule scudetto e fa la storia. In gara due, sul diamante di Parma, i biancorossi si sono imposti per 12-4, mantenendo l’imbattibilità stagionale e dimostrandosi gli assoluti protagonisti del girone D.

Il match ha visto la squadra ospite passare in vantaggio con Funzione nel terzo inning. Nella quinta ripresa il parziale va sul 2-2 con Luciani che conquista casa base. Nel sesto inning la partita del Big Mat Bsc si complica con il Farma Crocetta che riesce a passare in vantaggio, siglando ben due punti. Sul risultato di 4-2 per gli emiliani, si apre il settimo inning in cui i biancorossi si prendono completamente la scena, siglando ben sei punti grazie a Funzione, Piccini, Diaz, Rodriguez Reyes, Scull Zayas e Cinelli. Nell’ottava ripresa i grossetani allargano il divario con il solito Piccini, portandosi sul 9-4. L’ultimo inning si chiude sul risultato di 12-4 con Backstrom, Cinelli e Pasquini Sweed che conquistano casa base. Da segnalare, infine, il primo fuoricampo stagionale di Piccini e il quarto di Diaz.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 001 010 613

Farma Crocetta: 000 022 000

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (1/5), Diaz 5 (2/5), Rodriguez Reyes 6 (2/5), Scull Zayas DH (1/4, Milli 0/1), Backstrom 3 (1/4), Cinelli 2 (1/2), Pasquini Sweed 8 (1/4), Luciani 4 (1/5), Funzione 7 (1/1, Cappuccini 0/2);

Farma Crocetta: Piazza 4 (2/4, Marchesi D. 0/1), Dentoni 7 (0/4, Zoni 0/1), Gerali 3 (0/4, Silvestri 0/0), Gradali DH (1/2, Mazza 0/1), Adorni 8 (2/4), Covati 5 (0/3), Marchesi F. 9 (0/4), Fava 2 (1/4), Basilia 6 (1/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (5.0 Ip, 4 H, 2 R, 1 Er, 1 Bb, 6 So), Doba (W, 2.0 Ip, 3 H, 2 R, 2 Bb, So), Faria Acosta (1.0 Ip, 3 So), Marquez Coronado (1.0 Ip, 1 Bb, 1 So);

Farma Crocetta: Civit San Martin (L, 6.1 Ip, 10 H, 7 R, 7 Er, 3 Bb, 2 So), Bassi (2.0 Ip, 1 H, 4 R, 1 Er, 4 Bb, 1 So), Dallatana (0.2 Ip, 1 R, 1 So).

Arbitro capo: Angelo Campori . Arbitro 1B: Vittorio Bianchi

Foto di Michele Guerrini