Baseball A1: Bologna si prende gara tre contro il Big Mat Bsc

Grosseto: Si chiude 9-2 in favore della formazione emiliana l’ultimo match allo stadio Roberto Jannella. La Fortitudo Bologna si aggiudica per 9-2 gara tre contro il Big Mat Bsc Grosseto. L’andamento del match, giocatosi allo stadio Roberto Jannella, ha visto gli emiliani in vantaggio sui biancorossi fin dal secondo inning, con la formazione di casa che nella terza e nella sesta ripresa ha conquistato casa base con Piccini e Funzione.

Successione punti

Fortitudo Bologna: 021 123 0

Big Mat Bsc Grosseto: 001 001 0

Battitori

Fortitudo Bologna: Albert 7 (1/3, Bertossi 0/1), Paolini 4 (0/5), Josephina 5 (2/3), Helder 3 (0/4), Seferina 6 (2/3), Agretti DH (0/0, Gamberini 1/1), Dobboletta 8 (1/3), Deotto 9 (1/3, Fuzzi 0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (0/1), Rodriguez Reyes 6 (1/1), Sculla Zayas 9 (1/4), Cinelli DH (1/2, Galli 0/1), Pasquini Sweed 8 (0/4), Tiberi 5 (0/1, Diaz 0/2, Porto 0/1), Milli 2 (2/4), Luciani 4 (1/4), Cappuccini 7 (0/1, Funzione 1/2).

Lanciatori

Fortitudo Bologna: Molina Brito (W, 5.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 7 SO), Robles Martin (2.0 IP; 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Faria Acosta (L, 4.1 IP, 4 H, 6 R, 6 ER, 4 BB, 4 SO), Marquez Coronado (1.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO), Luciani (1.1 IP, 2 SO).

Arbitro capo: Marco Taurelli

Arbitro 1B: Fabrizio Fabrizi

Arbitro 3B: Alessandro Spera

Foto di Noemy Lettieri