Bartolini (PD): "Rossi accusa la Regione, ma a Grosseto le tasse le aumenta lui"

Grosseto: "L'Assessore all'Urbanistica e deputato Fabrizio Rossi attacca la Regione Toscana per un aumento delle tasse senza ricordare che se l'addizionale regionale aumenta è perché il Governo non assicura più i fondi garantiti, oltre a non aver garantito i Payback Sanitari alle Regioni per due anni consecutivi, E nel frattempo, a Grosseto, sotto la sua gestione, vengono ritoccate all'insù le tariffe per l'edilizia privata, con rincari che pesano sulle tasche dei cittadini e delle imprese". Così il capogruppo PD in Consiglio Comunale, Davide Bartolini, interviene sulla recente revisione dei diritti di segreteria per il settore urbanistica.

"I numeri parlano chiaro: la CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) passa da 50 a 85 euro, con un aumento del 70%; la SCIA edilizia vendita da 85 a 100 euro (+17,6%); le pratiche per il PAS in materia di energia schizzano da 85 a 200 euro (+135%) e quelle per le varianti ai Piani di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) da 85 a 150 euro (+76,5%). Fino alla richiesta di installazione di veicoli pubblicitari subisce un aumento da 85 a 100 euro (+17,6%).

Mentre Rossi somma al suo incarico di assessore quello di deputato, e fortunatamente non i rispettivi compensi, i cittadini e le imprese dovranno sommare alle loro spese i rincari. Un vero e proprio doppio peso sulle loro spalle. Il Comune vuole così di fare ulteriore cassa su chi lavora, bilanciando gli oltre 2 milioni di euro in meno mancati dal bilancio 2023 alla voce oneri da permessi a costruire, con un aumento a livelli vertiginosi dei servizi di segreteria per le pratiche nel comparto dell' edilizia. Con un piano strutturale appena approvato ed un piano operativo ancora da discutere, le nuove lottizzazioni subiscono una battuta di arresto importante che mette a rischio un settore strategico come l'edilizia.

"Di fronte a questi dati - prosegue Bartolini - Rossi dovrebbe spiegare ai cittadini grossetani come conciliare la sua propaganda. La sua amministrazione aumenta in modo significativo i costi per le pratiche edilizie, mettendo ulteriormente in difficoltà chi vuole costruire, ristrutturare o investire nel territorio. Il centrodestra governa Grosseto con una logica opposta rispetto a quella che predica: da una parte denuncia gli aumenta regionali perché probabilmente gli fa comodo farlo per, dall'altra fa cassa a livello locale nascondendo tutte le voci al rialzo che ha messo tra le tasse. Se l'ipocrisia fosse tassata, probabilmente il Comune avrebbe già raggiunto il pareggio di bilancio."

"Chiediamo chiarezza e coerenza: il Comune smetta di gravare sulle tasche di chi lavora e produce - conclude Bartolini - o almeno sia sincero e coerente. E se Rossi vuole davvero difendere i cittadini dagli aumentare, cominci a farlo da Grosseto. Altrimenti, tra qualche tempo, oltre che assessore e deputato, si candiderà anche a esattore delle tasse."