Barbarà Vallois l'arte nella fotografia in laguna

Orbetello: Si, è appena conclusa nei bei locali espositivi del Centro Culturale Paragano in piazza del Plebiscito a Orbetello la mostra “Le mie Immagini” di Barbarà Vallois, vere e proprie opere d’arte fotografica in mostra con i momenti della natura della Maremma e non solo più belli del giorno, alcune elegantemente incorniciate a quadro.

Barbarà Vallois lo scorso anno partecipato alla collettiva “Immagini in Mostra” organizzata presso le prestigiose sale del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma e il comandante Daniele Busetto l’ha “vestita” con il blazer di Artemare Club ad un evento a dicembre all’A Point Porto Ercole Resort & Spa con il Club Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento, dedicato alle donne e al Tango con i maestri dell’Accademia Blue Moon di Grosseto. "Barbarà ha un avo eroico della Regia Marina - racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club - nata in Francia ed è residente a Orbetello, il suo raffinato talento che rispecchia la sua affascinante ed elegante persona è quello di saper cogliere con l’obiettivo la presenza di luce, mare e natura. Rivelare questo momento magico in bianco e nero perché il sole infonde la luce e non necessita di colori, con la sua arte insegna rispettare la natura e vedere la vita con gli occhi dell’amore e il rispetto degli altri e non dell’interesse. E’ bravissima e vale la pena seguirla nelle sue prossime esposizioni!”.

Barbarà Vallois "Tramonto"