Barbanella Uno, Campionesse Nazionali a Rimini 2025!

Un anno di sacrifici ripagato da ori, argenti e bronzi al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, con la società grossetana protagonista.

Grosseto: Come ogni anno, la stagione agonistica si chiude con il capitolo “ginnastica in festa”, il campionato nazionale che si tiene ogni estate a Rimini e che vede protagoniste centinaia di atlete agoniste che competono per l’ambito titolo di campionesse nazionale. Tra queste c’erano pure 22 ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno che, dopo un anno intenso di allenamenti e gare, hanno dato il 100% per chiudere questa stagione sportiva in bellezza.

Le soddisfazioni non si sono fatte attendere: le ginnaste della polisportiva grossetana tornano, infatti, a casa svariati titoli nazionali e ottimi piazzamenti nelle varie competizioni.

Per quanto riguarda il circuito individuale, si conferma campionessa nazionale Alessia Lori, già vincitrice la scorsa stagione, ma quest’anno nella categoria superiore, Ld3 base junior 1.

Si riconferma vice campionessa nazionale Petra Parmesani nella categoria Ld3 base allieva 5, come l’anno precedente e conquista la medaglia di bronzo Miriam di Gregorio nella categoria lc3 base Allieve 2. Si posizionano ad un passo dal podio Ede de Santis nella categoria lb3 allieve 1, Martina Radiconi nelle senior 1 avanzato e Chiara Minelli nella categoria Ld3 avanzato seguita da Greta burgassi che ottiene un ottimo quinto posto.

Quinte classificate anche Naike Venturi nelle senior 2 Ld3 e Perla Girelli e Giulia Lori sempre nella categoria Ld3 base.

Nella gara a squadre, invece, le più piccole ginnaste della polisportiva all'esordio a Rimini vincono il titolo nazionale nella categoria lb3 giovanissime, 8-9 anni, con la squadra formata da Ede de Santis, Maria Gisella Gaggioli, Gioia Greco e Margherita Rossi.

Terzo posto per la squadra della categoria lc3 base Allieve formata da Emma Mori, Aurora Romiti, Miriam Di Gregorio e Mia Del Ghianda.

A pochi passi dal podio si classifica la squadra Ld3 allieve con Daria pezzuto, Perla Girelli, Petra Parmesani e Giulia Lori, ottenendo il quinto posto.

Ottime anche le prove delle compagne di squadra Luce Girelli, Anna Capasso, Giulia Zoppas, Viola Bentivoglio e Elena Biagioli.

E con questa bellissima manifestazione si chiude un anno di successi, che ha visto la piccola società grossetana brillare tra le più importanti pedane d’italia. Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi tornano a casa dopo questa lunga settimana di gare stanche, ma soddisfatte, pronte per le nuove sfide che le attenderanno nella prossima stagione 2025/2026.