Barattoli, anacardi e finanza personale, il volume di Claudio Ciolli arriva alla Chel

Grosseto: Martedì 20 giugno alle 18.00 presso il Chiostro della Biblioteca Chelliana non si parla di letteratura ma di finanza. Assieme alla direttrice della Chelliana Anna Bonelli, il consulente finanziario di Intesa Sanpaolo a Grosseto Claudio Ciolli presenta il suo volume "Barattoli, anacardi e finanza personale".

La finanza personale è facile nella sua comprensione, ma difficile nell’esecuzione. Ciò perché nelle scelte quotidiane per lo più lasciamo che la parte emotiva del cervello o pregiudizi di varia natura abbiano il sopravvento sulla componente razionale, scegliendo così un metodo che nella sfera economica, nella stragrande maggioranza dei casi, fa registrare risultati lontani da quelli generalmente auspicati. Grazie al lavoro di ricerca e all’esperienza personale, Ciolli ci propone un percorso, o per meglio dire un viaggio, nella 'dispensa' dei nostri risparmi che ci aiuterà a pianificare ed ottimizzare al meglio le finanze di ciascuno, per raggiungere obiettivi che forse così inarrivabili non sono.