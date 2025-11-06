Bando supporto economico alle famiglie con figli con disabilità che non usufruiscono del trasporto scolastico: ecco come e chi può richiederlo

Orbetello: Il Comune di Orbetello rende noto che è uscito il bando per richiedere supporto economico per famiglie con figli con disabilità che non usufruiscono del trasporto scolastico.

Si informa che con determinazione n. 811 del 04/11/2025 è stato approvato il bando relativo alla concessione di contributi economici a supporto delle famiglie che hanno figli con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Orbetello, e che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2025/2026.

Il contributo è finalizzato a sostenere l’onere economico sopportato dalle famiglie di studenti con disabilità per la gestione autonoma del trasporto da e per la scuola.

Le domande, redatte sull’apposito modulo e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il 24/11/2025, con una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orbetello; invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comuneorbetello.it

Per richiedere il contributo è necessario che il minore deve avere i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Orbetello;

- Età compresa tra i 3 e i 14 anni;

- Iscrizione per l’a.s. 2025/2026 ad una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado;

- Non essere iscritto al servizio di trasporto scolastico comunale, né usufruire di apposito servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni con disabilità,

- Essere residente e domiciliato ad almeno 300 metri dalla scuola, al fine di giustificare la finalità di utilizzo di tale contributo (a meno che la disabilità non si riferisca a problemi di deambulazione, da certificare);

- Essere persona con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, art. 3 comma 3

Saranno prese in considerazione le domande presentate per bambini con disabilità lieve (L. 104/92 art. 3 comma 1) solo qualora dovessero residuare dei fondi, una volta soddisfatte tutte le domande relative a bambini con disabilità grave, anche con il massimo del contributo riconoscibile

Per maggiori informazioni il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.orbetello.gr.it