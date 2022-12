Bando ristori spettacolo Covid 19, pubblicata graduatoria Sviluppo Toscana

Firenze: Utilizzati tutti i 2,5 milioni di euro messi a disposizione con il terzo bando ristori destinato ai lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno subito danni dalla pandemia da Covid 19. Sviluppo Toscana, soggetto gestore, ha pubblicato la graduatoria finale. Le domande pervenute sono state in totale 316; con l’importo ne sono state finanziate 304 anche se ancora sono in corso i controlli per definirne l’ammissibilità. Sono 12 quelle non ammesse.



Il bando era destinato alle imprese, alle associazioni culturali senza scopo di lucro (riconosciute e non riconosciute), alle istituzioni, agli enti del terzo settore operanti nei settori dello spettacolo, ai gestori privati di sale cinematografiche e ai lavoratori del comparto.

“Si tratta del terzo ed ultimo bando – ha spiegato il presidente Eugenio Giani - attivato dalla Regione per dare un sostegno al mondo dello spettacolo e far fronte alle perdite subite da queste attività a causa della pandemia. La somma che abbiamo messo a disposizione supera il totale dei due precedenti avvisi, proprio con lo scopo di soddisfare tutte le domande che non avevano ottenuto un ristoro”. Complessivamente, con le tre misure, il totale per dare aiuto al settore ammonta a circa 4,4 milioni di euro. Il primo, risalente al 2020 e rivolto alle imprese, aveva stanziato 900 mila euro; il secondo, emanato nel 2021 dal consiglio regionale e rivolto ai lavoratori autonomi, 1 milione di euro.