Bando ‘Ri-Generazione Toscana’, oltre 2milioni di euro a 193 Comuni

Il presidente e il vicepresidente di minoranza dell’Assemblea legislativa illustrano gli esiti del progetto tutto dedicato ai giovani, i più colpiti dalla pandemia. Fortemente voluto da tutto l’Ufficio di presidenza, disegnerà il volto della Toscana più bella



Firenze: È il bando più riuscito del Consiglio regionale. Lo dimostrano i numeri: 2milioni 232mila euro che andranno a 193 Comuni. ‘Ri-Generazione Toscana’, il progetto fortemente voluto da tutto l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e rivolto principalmente ai giovani, i più colpiti dalla pandemia, è un successo e dimostra la volontà di questa consiliatura di essere al fianco di cittadine e cittadini, del territorio e delle tante identità che lo compongono.



Lanciato il 20 aprile scorso con risorse proprie del Consiglio derivanti dall’avanzo di bilancio (inizialmente un milione e 750mila euro), in poco più di un mese e dopo l’incontro con gli amministratori under 35 e i ragazzi di GovaniSì, il bando ha cominciato a riscuotere tanto successo e le domande da parte dei Comuni a crescere, tanto che le risorse sono state aumentate. La volontà, come ha spiegato il presidente dell’Assemblea legislativa, era quella di dare risposta ad ogni singola richiesta del territorio e lo sforzo messo in campo non è stato dei più banali. I progetti arrivati dai 193 Comuni disegneranno il volto della Toscana più bella, ha dichiarato ancora il presidente, che nella grande partecipazione vede una Toscana che riparte.

Soddisfazione l’ha manifestata anche il vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale che nella condivisione e nel contributo offerto da ogni membro dell’Ufficio di presidenza vede le ragioni che spiegano la chiave del successo del bando. Investire sui giovani in un momento così delicato è un segnale importante e porterà a tutti i territori della Toscana iniziative concrete, ha commentato.

Le quattro linee di intervento del bando



LINEA 1 - Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso progetti di “street art” - Finanziati 43 comuni per un totale di 500mila euro di risorse stanziate

LINEA 2 - Promozione e realizzazione di spettacoli (eventi, festival, concerti) che vedano come protagonisti giovani toscani under 35 - Finanziati 54 Comuni per un totale di 610mila euro di risorse stanziate

LINEA 3 - Promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di spazi o strutture di proprietà o di gestione comunale - Finanziati 28 Comuni per un totale di 382mila euro di risorse stanziate

LINEA 4 - Valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità - Finanziati 68 Comuni per un totale di 740mila euro di risorse stanziate