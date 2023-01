Bando per la Polizia Municipale: "Che fine ha fatto il concorso"

Follonica: «Risale ad ottobre l'annuncio del Sindaco di un bando per l'assunzione di vigili urbani nel comune di Follonica (COMUNE DI FOLLONICA - Polizia Municipale: a breve nuove assunzioni e un concorso) Che fine abbia fatto questo concorso, ad oggi, non è dato saperlo». E' quanto si chiede il Consigliere comunale Daniele Pizzichi.



«Alla politica degli annunci ormai ci siamo abituati - dice Pizzichi - e rimane anche difficile farci caso. La questione, però, acquisisce un tono diverso se il tema trattato è quello della Polizia Municipale.

Da anni l'amministrazione comunale sbandiera assunzioni di operatori a vari livelli ma poi, se andiamo a vedere, i saldi restano sostanzialmente immutati da anni.

Il Corpo dei vigili urbani è ormai ridotto all'osso, gli agenti sono troppo pochi, una città come Follonica avrebbe bisogno di veder raddoppiare il numero di agenti all'interno del comando, soprattutto nel periodo estivo, dove la città vede quintuplicare le presenze giornaliere.

Il tema della sicurezza e della convivenza civile è molto sentito ma si risveglia, per ovvi motivi, soprattutto in Estate quando, non di rado, la situazione dell'ordine va fuori controllo e la Municipale non riesce a coprire e a rispondere alle continue richieste di intervento che spesso assumono la connotazione di vere e proprie emergenze.

Inoltre, molti vigili sono sempre più impegnati in mansioni amministrative e difficilmente possono svolgere il pattugliamento per le strade.

Mentre siamo in attesa di sostanziali novità sulla promessa commissariato di Polizia l'attualità ci porta a sottolineare la mancanza di un bando di concorso, già sbandierato e promesso mesi fa, che porterebbe un piccolissimo incremento della polizia Municipale ma evidentemente l'amministrazione comunale non è in grado, e nessuno ormai ne parla più».