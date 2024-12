Bando per il terzo settore: finanziati 17 progetti

Grosseto: Sono ben 35 le associazioni iscritte al registro unico del terzo settore che hanno partecipato al secondo bando 2024 per contributi a favore degli enti del terzo settore operanti nel settore sociale e socio-assistenziale. Rispetto alle domande presentate, sono 17 i progetti finanziati per un totale di quasi 100mila euro.

Le associazioni destinatarie del finanziamento sono: Tuttiateatro Aps; L’altra città Ets; Associazione grossetana genitori di bambini portatori di handicap Odv; Associazione Olympia De Gauges Aps; A.I.P.D. Associazione italiana persone down sezione di Grosseto Aps; Tejidas Trame collettive Aps; Azione Parkinson Grosseto Odv Ets; Delphin centro ricerche cetacei Aps; Movimento per la vita – Centro di aiuto alla vita Odv; Iron Mamma Odv; Kansassiti Aps; Chicchi d’arte Ets Aps; Ciel’in città Ets; Associazione grossetana città solidale Ets; Comitato provinciale Csen Grosseto Aps; Tutto è vita – Centro antiviolenza Elisabetta Fiorilli Odv; Abio Associazione per il bambino in ospedale Odv.

La graduatoria finale è disponibile al seguente link:

https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/terzo-settore/

“Il bando rappresenta un riconoscimento concreto per l’impegno quotidiano delle associazioni che, in modo silenzioso, svolgono un lavoro fondamentale per la nostra comunità - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano -. Con questi finanziamenti vogliamo dare il nostro sostegno a chi opera per migliorare le condizioni di vita delle persone più fragili, contribuendo a promuovere l’inclusione sociale e la solidarietà. Un sincero ringraziamento va a tutti i volontari, il vero cuore pulsante del nostro terzo settore, che con passione e dedizione fanno la differenza ogni giorno".