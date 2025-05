Attualità Bando di concorso per un posto di istruttore tecnico 29 maggio 2025

29 maggio 2025 79

79 Stampa

Redazione

Monte Argentario: E’ uscito il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico. Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno presentare domanda entro il 6 giugno 2025 tramite il Portale unico di reclutamento “InPA” della Funzione Pubblica, raggiungibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it. E’ richiesto il possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore di geometra. Ulteriori dettagli e info sulla pagina “Bandi di concorso” del sito web istituzionale Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Bando di concorso per un posto di istruttore tecnico Bando di concorso per un posto di istruttore tecnico 2025-05-29T17:15:00+02:00 116 it Bando di concorso per un posto di istruttore tecnico PT1M /media/images/comune-monte-argentario.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-monte-argentario.jpg Maremma News Monte Argentario, Thu, 29 May 2025 17:15:00 GMT