Bando di concorso per due istruttori tecnici

Redazione Monte Argentario: E’ uscito il bando di concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due “istruttori tecnici”, categoria giuridica c, posizione economica iniziale c1, con riserva di n. 1 posto per i volontari delle Forze Armate.

Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando, dovranno presentare domanda entro il 30 marzo 2023. E’ richiesto il diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore di geometra o, per il principio dell’assorbenza del titolo superiore, laurea in ingegneria o architettura. Maggiori dettagli e info sulla pagina “Bandi di concorso” di questo sito web dove sono pubblicati l’avviso ed il modulo di domanda. Seguici





