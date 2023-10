Bando del Terzo settore, presentati i 15 progetti vincitori

Presentati, alla presenza dell’assessore al Sociale Sara Minozzi, i 15 progetti beneficiari del bando del Terzo settore che ha visto assegnare contributi alle associazioni cittadine. Dei 27 enti iscritti al registro unico del terzo settore che hanno fatto domanda, ben 15 hanno presentato progettualità meritevoli, ottenendo un punteggio dai 60 punti in su.





Grosseto: "Progetti diversi – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi – ma accomunati da un unico fine: quello di stimolare il valore sociale dell'inclusione, di potenziare le competenze e migliorare l'autostima di ogni individuo. Le progettualità premiate hanno tutte una ricaduta diretta sul territorio e interessano tre fasce che vogliamo e dobbiamo tutelare: anziani, genitorialità fragili e persone con disabilità. Queste vanno ad aggiungersi a quanto già fatto dalla Società della salute, rispondendo alle esigenze delle associazioni che seguono direttamente l’utente. Ben vengano giornate d'incontro e dialogo come quella di oggi”.





Ecco nello specifico associazioni e relativi progetti.

Associazione Fotografia e territorio Aps, con "Musica insieme": insieme per il sostegno ai minori fragili per Grosseto: dare vita a un’orchestra sociale composta da 15 bambini residenti a Roselle.

Associazione grossetana genitori di bambini portatori di handicap Odv, con "Insieme oltre il tramonto: serate d'inclusione per ragazzi diversamente abili", attività per ragazzi con disabilità da svolgersi in quelle fasce orarie in cui la solitudine è maggiore.

Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, con lo "Sportello interpretariato sociale”, lo sportello informativo, nei pressi dell’associazione, che utilizza il messaggio visivo al posto di quello verbale.

Iron mamme autismo Odv con “Equilibrio dell’inclusione” corso di circo, 31 giornate dedicate alla mantica.

Associazione italiana persone down sezione di Grosseto Aps con “Impariamo a cucinare tutti insieme” per stimolare, tramite la cucina, l’autonomia e l’apprendimento dei ragazzi.

Bandus attivazioni ludiche Maremma Aps con “Tutti in gioco – La ludoteca itinerante”, la ludoteca che girerà per le frazioni del nostro territorio.

Associazione le querce di mamre Odv con sull'“Emporio solidale in sostegno agli anziani e famiglie fragili” per ampliare il servizio di supermercato agli anziani fragili.

Auser Grosseto filo soccorso argento Odv con “Al servizio della comunità, Auser si prende cura di loro”, attraverso il quale l’associazione offre alla cittadinanza servizi come la consegna domiciliare della spesa, compagnia telefonica e sportello sociale.

Gli anta Aps con “La comunità di sopporto” nato per dar vita a una comunità a Braccagni, alla quale potranno partecipare i ragazzi sotto i 14 anni nel periodo di stop scolastico.

Demetra Aps con “AnimiAMO l’arte”, dieci giornate pensate per ragazzi con disabilità gravi tra arte e natura.

Federazione toscana Mpv e Cav Odv con “Crescere e creare insieme la sostenibilità familiare”, progetto che aiuta le famiglie a massimizzare l’utilizzo delle proprie risorse economiche partendo dal presupposto che la povertà non sia necessariamente dettata dall’assenza dei soldi, ma anche da una mala gestione di questi.

L’altra città Ets con “Centro diurno rurale per disabili”, un centro immerso nella bellezza della campagna a contatto con l’agricoltura.

Uisp comitato territoriale Grosseto Aps con “Muoviamoci insieme”, progetto per l’integrazione sociale tramite la pratica sportiva dei minori tra i 5 e i 14 anni che, appartenendo a famiglie in condizioni di disagio socio-economico, non ne avrebbero altrimenti l’opportunità.

Comitato provinciale Csen Aps e Croce rossa italiana comitato di Grosseto con “Un abbraccio a 4 zampe” e “Ippoterapia”. Progetti diversi, ma accomunati dalla presenza degli animali come strumento di aiuto nello sviluppare fiducia in se stessi.