Bando 2025 per i negozi di prossimità

Un aiuto concreto per tenere vivi servizi e comunità nelle aree interne

Monterotondo Marittimo: Monterotondo Marittimo rafforza la propria scelta di campo a favore dei servizi di prossimità: è online il bando 2025 che sostiene i piccoli esercizi commerciali del territorio – presìdi sociali e punti di riferimento soprattutto nelle frazioni e per chi ha più difficoltà a spostarsi. Le domande si possono presentare fino a martedì 23 settembre 2025 alle ore 12:00: modulistica e informazioni sono disponibili sul sito istituzionale (comune.monterotondomarittimo.gr.it).

Il Comune mette a disposizione 5.000 euro di risorse proprie. Per ogni esercizio ammesso è previsto un contributo fino a 1.500 euro, riproporzionabile se le richieste supereranno la dotazione. È una misura semplice e mirata: sostenere chi, ogni giorno, tiene aperta una porta utile alla vita quotidiana dei cittadini.

Possono partecipare gli esercizi di vicinato (microimprese) con sede operativa in Comune da almeno 6 mesi. Per accedere al contributo è richiesto di garantire apertura minima di 3 giorni a settimana per almeno 5 ore al giorno nell’anno di riferimento. Il bando riconosce come servizi di prossimità: lo sportello polifunzionale (modulistica, pagamenti, ecc.), il servizio fotocopie/fax e, se autorizzata, la vendita di generi alimentari e giornali. L’elenco dei negozi di prossimità 2025 sarà pubblicato entro settembre, con eventuali controlli a campione sul servizio svolto.

La domanda può essere presentata via PEC, per raccomandata oppure a mano al protocollo comunale utilizzando il modello allegato all’avviso; il termine indicato nella pagina informativa è 23 settembre 2025 ore 12:00, mentre il bando prevede 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo. Tutti i dettagli sono disponibili online. (comune.monterotondomarittimo.gr.it).

Le graduatorie daranno priorità agli esercizi con reddito imponibile più basso (in base all’ultima dichiarazione), con precedenza – in caso di parità – a imprese femminili o giovanili (fino a 35 anni); in ulteriore parità, è previsto il sorteggio. La liquidazione del contributo è subordinata alla regolarità del DURC. Sono possibili controlli e, in caso di rinunce o esclusioni, è previsto lo scorrimento per i servizi di prossimità.

Per informazioni e modulistica: consultare la pagina dedicata sul sito del Comune. (comune.monterotondomarittimo.gr.it)