Bandiere a mezz'asta a Castiglione della Pescaia per i funerali di Stato dei tre Carabinieri uccisi nell'esplosione di Castel D'Azzano

Castiglione della Pescaia: Funerali di Stato e lutto nazionale venerdì 17 ottobre in memoria e in onore dei tre Carabinieri deceduti nell'esplosione di un casolare a Castel D'Azzano. Bandiere a mezz'asta del Comune di Castiglione della Pescaia, in segno di lutto e cordoglio per chi ha perso la vita compiendo il proprio dovere.

«Castiglione della Pescaia è vicina alle Forze dell'ordine – dichiara la Sindaca, Elena Nappi – sempre presenti sul nostro territorio, delle quali abbiamo un forte bisogno soprattutto nei periodi estivi quando vengono rinforzate per garantire sicurezza e tranquillità ai nostri concittadini. Come Amministrazione condanniamo questo gesto, un omicidio premeditato e volontario, che è costato la vita a chi stava facendo il proprio lavoro. Domani tutte le nostre bandiere, del Comune, delle Scuole e dei monumenti del paese saranno a mezz'asta in segno di lutto».



