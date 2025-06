Bandiera Blu 2025: Festa a Principina a Mare e Marina di Grosseto

Le località costiere grossetane celebrano il prestigioso riconoscimento con cerimonie speciali e un lancio spettacolare di paracadutisti.

Grosseto: Anche quest'anno, le coste di Grosseto si tingono di blu! Principina a Mare e Marina di Grosseto hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, celebrato oggi con cerimonie speciali nelle due località.





Il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, conferito dalla Foundation for Environmental Education dal 1987, premia le località costiere europee che eccellono per la qualità delle acque di balneazione, l'eccellenza dei servizi offerti, la pulizia delle spiagge e la qualità degli approdi turistici. Marina e Principina si sono confermate ancora una volta all'altezza di questi elevati standard.

Le celebrazioni ufficiali si sono tenute questo pomeriggio. A Principina a Mare, la Bandiera Blu è stata issata in Piazza delle Nazioni, mentre a Marina di Grosseto l'appuntamento è stato ancora più spettacolare. Al tramonto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme agli assessori Erika Vanelli (Ambiente) e Bruno Ceccherini (Demanio), ha accolto la Bandiera Blu giunta direttamente dal cielo: è stata lanciata sulla spiaggia libera adiacente il monumento del Quarto Stormo da paracadutisti della scuola di volo Skydrive Costa d'Argento, tra l'entusiasmo della folla.





"Siamo un'eccellenza nell'ambito del turismo balneare," hanno commentato il sindaco e gli assessori. "Dobbiamo essere orgogliosi della nostra bellissima Grosseto e proseguire in tutte le politiche che mirano a potenziare sempre più gli aspetti legati alla tutela del nostro prezioso ecosistema. L'equilibrio tra natura, servizi e imprese è l'unica via per una crescita responsabile e duratura. Ottenere questi risultati e farlo per un lasso di tempo così lungo non è facile, né scontato. Ringraziamo anche tutti quanti gli operatori e le attività del territorio, sempre in prima linea e sempre disponibili a lavorare nell'interesse collettivo."

Un riconoscimento che premia l'impegno costante nella tutela dell'ambiente e nell'offerta di servizi di qualità per i turisti e i cittadini.