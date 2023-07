Bandiera blu 2023: cerimonia insieme alla Filarmonica Puccini

Follonica: Ieri pomeriggio l'Amministrazione comunale insieme alle forze dell'ordine ha organizzato la cerimonia che ha visto sventolare per il 24esimo anno consecutivo la bandiera blu sulle acque del Golfo



La bandiera blu, Il riconoscimento viene assegnato dalla Foundation for Environmental a livello nazionale, torna a sventolare per il 24esimo anno consecutivo sul mare del golfo di Follonica. Ieri pomeriggio, alla presenza delle forze dell’ordine, l’Amministrazione comunale ha issato la bandiera che accompagnerà tutto il 2023. Quest'anno il corteo è stato accompagnato dalla filarmonica G. Puccini città di Follonica.





La Bandiere Blu viene assegnata alle migliori spiagge e zone di mare che si prendono cura dell’ambiente marino e urbano circostante e che si distinguono per l’eccellenza ambientale. Alla base della selezione ci sono quindi la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, l’attenzione per la raccolta differenziata, l’arredo urbano, le iniziative legate all’educazione ambientale e le attività di pesca professionale.

Ad issare il vessillo sono stati il sindaco Andrea Benini, accompagnato dal vicesindaco Andrea Pecorini, dall'assessore Francesco Ciompi e dall’assessora Mirjam Giorgieri, insieme al comandate Benedetto Strignano della guardia costiera di Follonica e al comandante del porto e capo del Circondario marittimo di Piombino Alberto Poletti.

Alla cerimonia hanno preso parte i carabinieri, i vigili del fuoco, i Marinai d'Italia oltre ai rappresentanti degli stabilimenti balneari della città.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

«Follonica ha ricevuto questo importante riconoscimento per la qualità dell'intero litorale, da Pratoranieri fino al confine con Scarlino. È una cosa insolita: la maggior parte delle località riceve la bandiera solo per alcuni tratti di costa. Proprio per questo motivo siamo molto orgogliosi: come tengo a sottolineare, la Bandiera Blu non è un riconoscimento che si compra, ma che viene conquistata sul campo, anno dopo anno. I requisiti per ottenerle la bandiera sono 33 e sono molto complessi. Si tratta del risultato di uno sforzo collettivo».

Il sindaco Benini ha poi fatto riferimento alle criticità del tratto di litorale interessato dalla Gora, al centro di un dibattito che si è acceso nelle scorse settimane: «Quel tratto di spiaggia, , in seguito a delle segnalazioni, è stato additato per la qualità delle acqua, ed è stato argomento di un servizi Rai. Ma chi ha fatto le segnalazioni e il servizio non si è voltato a vedere se la soluzione al problema ci fosse già. Il problema della Gora persiste da anni ma l'Amministrazione, consapevole della situazione, ha adesso trovato una soluzione e già da alcune settimane è stato aperto un cantiere. I lavori eviteranno che i residui arrivino in mare. Contiamo che la criticità venga risolta durante il 2024».