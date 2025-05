Bambini-inventori costruiscono giocattoli con “Eureka! Funziona!”

La giornata finale della seconda edizione del progetto promosso da Confindustria Toscana Sud con Federmeccanica per promuovere le materie Stem

Grosseto: Centoquarantuno alunni di scuola primaria, di quattro istituti scolastici maremmani, hanno partecipato alla seconda edizione del progetto “Eureka! Funziona! Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori” promosso daConfindustria Toscana Sud con Federmeccanica, d'intesa con il ministero dell'Istruzione, università e ricerca, con l'obiettivo di sviluppare l'orientamento alla cultura tecnica e scientifica, le materie “Stem” che costituiscono le competenze attualmente più richieste dal mercato del lavoro.

In provincia di Grosseto hanno partecipato l'Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica, l'Istituto comprensivo “Umberto I” di Pitigliano, i plessi di Ribolla e Sassofortino dell'Istituto comprensivo "Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana" e l'Istituto comprensivo Grosseto 6 “Toti”.

Lunedì 19 maggio, al Polo universitario grossetano, la giornata finale con la premiazione delle “invenzioni” migliori. I bambini avevano a disposizione un kit con una ricca dotazione di materiali di vario genere – legno, alluminio, elastici, dadi, viti e altre componenti di riciclo di uso comune – e nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 hanno potuto impiegare tutta la loro creatività per dar vita a esemplari unici di giocattoli, tutti piccoli capolavori perfettamente funzionanti.

I vincitori

Per le classi terze i vincitori sono stati gli studenti della classe III C dell'Istituto comprensivo 6 “Toti” di Grosseto con il gioco “Il panda mobile”; per le classi quarte hanno vinto gli studenti della classe IV A dell'Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica con il gioco “Bowling spaziale”; per le classi quinte i vincitori sono stati gli studenti della classe V A dell'Istituto comprensivo “Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana”, plesso di Ribolla, con “La cernita, il treno e il pozzo”.

La giuria era composta da Martina Cioni (Elmu), Andrea Fratoni (Elettromar), Sabrina Nosso (Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud), Francesco Andolina (Tecnoseal), Ottavia Spiga e Giacomo Spinsanti (Polo universitario grossetano).

«Questa iniziativa – dichiara Andrea Fratoni, presidente della sezione Federmeccanica di Grosseto – valorizza e dà visibilità al talento, la creatività e l'impegno dei bambini, che come giovani inventori, lavorando in gruppi, con spirito di squadra e coordinamento, riescono con il loro grande entusiasmo a realizzare dei dispositivi realmente funzionanti, originali ed unici, perché frutto della loro immaginazione che diventa realtà».

«Il progetto “Eureka!” è utile non solo sul fronte didattico multidisciplinare per incentivare i bambini a impiegare la loro creatività e affinare le loro abilità tecniche – dichiara Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – ma anche ad avvicinarli fin dalla giovane età alla cultura d'impresa, sensibilizzandoli in merito all'importanza delle materie Stem, cioè le discipline scientifico-tecnologiche come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Tutte competenze che attualmente sono particolarmente richieste nel mondo del lavoro: non è mai troppo presto per agire concretamente sulla formazione e abbiamo potuto constatare, giunti alla seconda edizione, il particolare apprezzamento riscosso da questo progetto che ci auguriamo possa continuare con la partecipazione di un numero sempre maggiore di istituti scolastici».