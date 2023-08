Cronaca Bambina investita da un quad in spiaggia 13 agosto 2023

Scarlino: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti ieri alle ore 18:31 a Scarlino, dove una minore è stata investita da un quod sulla spiaggia. Sul posto ambulanza della Croce rossa di Follonica ed elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportato la paziente in codice 2 all'ospedale Meyer di Firenze.

