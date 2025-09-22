Bambagioni (Lista È Ora!): "La maggioranza silenziosa dei toscani può tornare al voto: l'alternativa chiara e credibile c'è"

Firenze: "La maggioranza 'silenziosa' dei toscani ha smesso da anni di partecipare al voto, un po' perché delusa da una politica che non decide un po' perché mancava quell'alternativa di governo chiara e credibile che oggi c'è: Alessandro Tomasi e la rivoluzione del fare". Lo afferma, in una nota, Paolo Bambagioni, coordinatore regionale della campagna della Lista civica "È Ora!" e consigliere comunale di minoranza a Palazzo Vecchio.

"Anche gli elettori delusi di PD e M5S – prosegue Bambagioni – hanno un ottimo motivo per andare a votare e provare a cambiare guida senza freni ideologici ma nel pieno rispetto dell'alternanza prevista dalla Costituzione Italiana. Come noi credono veramente a valori importanti: onestà, trasparenza e parsimonia nell'uso del denaro pubblico, merito e pari opportunità, ascolto dei cittadini, bene comune. Larga parte di loro vuole una politica trasparente, che prenda le decisioni che migliorano la vita ai cittadini e, quindi, anche a loro. Sebbene delusi dall'attuale presidente Giani e dagli eletti, hanno un ottimo motivo – rimarca il Presidente della Commissione Controllo – per andare a votare e sostenere il cambiamento. Le mancate scelte si traducono in costi per tutta la comunità e, ora, non possiamo più permetterci sprechi e costi che lievitano".

"La vita inizia a migliorare, i costi si riducono, i servizi funzionano quando alla guida ci sono politici, come Alessandro Tomasi, che decidono e fanno". "Votare la lista civica per Tomasi presidente – conclude – è dare un segno di forte discontinuità senza per questo votare un partito di centrodestra".