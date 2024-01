Balocchi: Uniti con forze Ordine e moderne tecniche di indagine, sapremo riconquistare serenità

Il Comune mobilitato per respingere le azioni criminali. commento di Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora

Amiata: “Santa Fiora tiene molto alla sua sicurezza, alla tutela della serenità delle famiglie e credo che l'Amministrazione Comunale abbia svolto un qualche ruolo se è stata finora un luogo tranquillo per le nostre famiglie. Non ho cambiato idea ed il mio impegno non è venuto meno. Il recente fenomeno di recrudescenza criminale che interessa la comunità di Santa Fiora (che riteniamo occasionale ed esterno) è da respingere subito mettendo in atto tutte le iniziative possibili, innanzitutto rafforzando la coesione di tutta la popolazione intorno alle Istituzioni e alle forze dell'Ordine.

La sicurezza è un problema che ci deve unire. Siamo coordinati con le Forze dell'ordine, in particolar modo i Carabinieri, nel favorire le iniziative di prevenzione e di indagine per eradicare e debellare la delinquenza restituendo pace e tranquillità a tutti. E' importante avere fiducia nelle autorità preposte.

Viviamo tutti le stesse ansie e le stesse paure, ma stiamo lavorando con le Forze dell'ordine per respingere le incursioni criminali e tornare a caratterizzare i nostri paesi come luoghi sorvegliati e tutelati attraverso un'azione di controllo professionale e metodi di indagine evoluti.

Il momento è serio, ma ogni energia viene profusa per raggiungere lo scopo.

Tutte le forze sono in campo, per cui in questo momento ritengo sia necessario favorire il lavoro delle forze di polizia e sostenerlo attraverso un'attenta collaborazione della comunità e fra vicini di casa, uniti ad un incremento del livello di attenzione. Il 'nemico' diffuso rende utile mettere da parte qualsiasi azione di propaganda superando steccati di parte. Uniti si vince meglio", conclude il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi.