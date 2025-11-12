Ballo: Pienone domenica al Bolero di Scarlino con tanta bella gente

Scarlino: Proprio così tutti a ballare domenica scorsa 9 novembre a Scarlino alla grande ed elegante discoteca Bolero, luogo d’incontro di tanti appassionati di danza provenienti dalle località della Costa d’Argento e non solo, domenica con tre sale per i ballabili con l’Orchestra live Crazy Band, il karaoke con Mauro Calamassi e il Tango Argentino con la Tdj Lisa COSTA.

Una menzione speciale va alla brava e bella maestra Giusi Canovaro, della scuola Rosas de Tango, che ha accolto tutti con la sua solita cortesia e simpatia, le tante ballerine e i tanti ballerini hanno riempito le piste da ballo a partire dalle 18,30, poi alle ore 19,45 la deliziosa cena a buffet drink inclusi e alle 20,45 è continua la serata più gioiosa di prima. Tra i molti presenti diversi frequentatori della Caribbean Blue Moon Dance School di Grosseto, Alfredo, Rosy e Winnie il maestro di tennis tanguero che con Carla e Kasha hanno fornito gentilmente la documentazione fotografica della Milonga ad Artemare Club. La discoteca Bolero, che fa di Scarlino un luogo molto frequentato anche d’inverno, è alla Loc. La Pieve, Strada Provinciale Scarlino 7, Scarlino – Grosseto.



