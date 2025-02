Ballerini maremmani dell'Accademia Blue Moon

Si, Veronica Entani e Simone Demi bellissima e bravissima coppia di ballerini dell'Accademia di danza argentina Blue Moon di Grosseto sono stati scelti da una produzione televisiva per interpretare El Tango de Roxanne Moulin Rouge da vedere nei nostri schermi.

Grosseto: Veronica e Demi seguono da anni le lezioni di Tango, Vals e Milonga dei "maestri dei maestri" Tania Grisostomi e Luigi Bisello in via Ambra a Grosseto e lo scorso anno si sono esibiti a Castiglione della Pescaia nella piazza Orto dei Lilli per la Primavera castiglionese con la musica cubana del Son, la madre di tutti i motivi di belli caraibici, applauditi per tutto il tempo dai tanti residenti e turisti spettatori, evento che ha quasi visto tutti i frequentatori dell'Accademia Blue Moon ballare in pubblico, presente Artemare Club che ha documentato lo spettacolo per i media.