“Balla sotto le stelle con FA Dance Academy", attenzione alle modifiche al traffico

Grosseto: In occasione dell'evento di spettacolo pubblico “Balla sotto le stelle con la FA Dance Academy", organizzato dall’Associazione Oikos Onlus, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di sabato 9 settembre 2023 in Piazza Duomo è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Z.T.L.



Durante il periodo di validità dei divieti il Corso Carducci, all'intersezione con Via Garibaldi, è indicata come strada senza uscita, mentre Piazza Innocenzo II è indicata come Strada senza Uscita con ingresso da Piazza Mensini.

Piazza Duomo potrà essere riaperta alla normale circolazione dopo che la stessa sarà stata liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione.