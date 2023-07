Baietti, Lynn: Per assessore Giorgeri 1,2 Milioni euro rappresentano cifra irrisoria

Follonica: "A tanto ammonta il costo del nuovo centro di raccolta che verrà addebitato (spalmato) nella Tari dei cittadini. E se il costo per la città di Follonica per il servizio di raccolta dei rifiuti ammonta a circa 7milioni di euro, la costruzione del centro equivale al 17% del totale. Inutile tentare di fingere. Una cifra che l'assessore Giorgeri non è riuscita a smentire ma che costituisce, a suo dire, qualcosa di sostanzialmente irrilevante", affermano Danilo Baietti, capogruppo Fratelli d'Italia e Charlie Lynn, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale a Follonica.

"Una questione di importi certo, ma anche di scelte politiche perché lo "scambio supermercato - cittadella" non doveva essere a carico dei follonichesi. I costi ci saranno inevitabilmente, mascherati (ma non nascosti) all'interno della Tari spalmandoli negli anni, e quindi sicuramente ci sarà un aumento della Bolletta. È giusto che i cittadini paghino lo spostamento del centro di raccolta rifiuti di via Amendola per far costruire un supermercato privato? Per trovare spazio al nuovo supermercato l'amministrazione dovrà spostare i locali adibiti a cantieri comunali e alla protezione civile. Di questo spostamente nessuno avvertiva la necessità, salvo Benini e suoi assessori.

Nessun allarmismo ma solo punti di vista e numeri che parlano da soli. Numeri che, secondo la Giorgeri, rispetteranno le regole di Arera, quell'autorità che da tempo, appunto, consente l'aumento della Tari ai cittadini follonichesi con un servizio che è sotto gli occhi di tutti, scadente e non adeguato ad una città turistica come Follonica. L' interesse dei cittadini non ha nulla a che vedere con la campagna elettorale della quale, invece, pare interessarsi l'assessore Giorgeri che , dopo due legislature da assessore e con la carica di segretaria del PD, ambisce a succedere a Benini per la carica a di sindaco per non perdere una poltrona. Tutto si può fare ma partendo da posizioni serie e dicendo la verità", concludono Danilo Baietti e Lynn Charlie.