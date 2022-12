Baietti ( FDI), Marrini (Misto), "Come consiglieri delusi dalla giunta Benini"

Follonica: "Come consiglieri della commissione commercio non possiamo che dirci delusi dei provvedimenti dell'amministrazione comunale o meglio, dalla mancanza di visione della maggioranza", è quanto affermano i consiglieri comunali Danilo Baietti Fratelli d'Italia e Sandro Marrini Gruppo Misto.

"Durante lo svolgimento dell'ultimo Consiglio comunale ne abbiamo sentite di tutte, - proseguono - dai consiglieri di maggioranza che chiedevano di abbellire e decorare intorno alle attività che resistono, dimenticandosi che in maggioranza esiste anche l'assessore alla bellezza urbana, all'assessore Ricciuti che ci ricordava di come il commercio si pianifichi solamente assieme agli strumenti urbanistici e al piano del traffico, dimenticandosi anch'egli di come i primi siano scaduti dal 2016 ed il secondo risalga all'era Bonifazio, mai ripensato negli ultimi vent'anni, neppure quando l'allora assessore Stella promise di riformarlo nei primi cento giorni della giunta Baldi.



Uno spettacolo tragicomico quello della maggioranza, che quasi a fine mandato, proponeva provvedimenti come fossero nel primo quarto d'ora di legislatura, oppure menzionavano come importanti atti scaduti o partoriti decenni fa. Chi come noi ascolta quotidianamente i commercianti sa perfettamente che coloro che restano aperti sul territorio sono degli eroi, che molto spesso vivono col terrore di non arrivare a fine mese e chiudere i battenti. Servono dei provvedimenti importanti, serve decoro per le vie della città, poiché solo con una città curata si può accogliere gli utenti ed invogliarli a tornare a scegliere le nostre attività anziché le grandi catene di distribuzione. Dobbiamo rivedere il piano del traffico: da anni i commercianti chiedono di raddrizzare la viabilità di Via Colombo e Via Bicocchi. Sappiamo tutti che questo provvedimento non sarà la manna dal cielo, ma anche fosse un piccolo passo verso le necessità dei commercianti, va intrapresa, nel più breve tempo possibile, poiché troppo tempo è stato perso.

Nessuna risposta arriva sul piano dei parcheggi, ancora in città si aspetta la tanto proclamata realizzazione delle aree sosta esterne al centro cittadino. La maggioranza le prometteva anche di velocissima realizzazione, come quella prospettata in Salciaina, ma dove ancora niente si è mosso, dopo anni. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale prontamente si adatti alla proroga del governo Meloni sui dehors e tavoli all'aperto, così da fare sfruttare al massimo, alle attività commerciali, quella brevissima stagione turistica che caratterizza il nostro Comune. Troppo spesso la maggioranza ci dipinge come sporchi brutti e cattivi, in realtà noi siamo disponibili al dialogo, ma volto alle vere necessità delle attività commerciali, e ahinoi ad oggi di queste necessità la maggioranza non ha ancora voluto parlare", concludono Baietti e Marrini.