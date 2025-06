Bagno di Gavorrano: Dopo Trent'Anni Torna il Palio delle Bighe!

La storica manifestazione torna oggi, 21 giugno, dopo trent'anni, coinvolgendo tutte le frazioni del Comune in una giornata di sport, giochi e ritrovato spirito comunitario.

Bagno di Gavorrano: Sabato 21 giugno, il cuore di Bagno di Gavorrano tornerà a battere al ritmo del Palio delle Bighe, una festa storica che unisce tutto il territorio in un pomeriggio di sport, giochi e puro divertimento.



Dopo ben tre decenni di attesa, il Palio delle Bighe, una delle feste più sentite e celebrate di Bagno di Gavorrano, è finalmente pronto a fare il suo grande ritorno. L'appuntamento è fissato per oggi, sabato 21 giugno, a partire dalle ore 16:30, quando il paese si riempirà nuovamente di entusiasmo e spirito di appartenenza.

Questa edizione rinnovata presenta alcune novità significative rispetto alle prime edizioni: le bighe saranno trainate da due biciclette (anziché quattro), più moderne e tecnologicamente avanzate, mentre il percorso sarà arricchito da giochi che metteranno alla prova le "messaline", rendendo la corsa ancora più avvincente e spettacolare.

Il coinvolgimento si estende all'intero comune: non saranno solo i rioni di Bagno a sfidarsi, ma tutte le frazioni saranno divise in sei squadre: Bagno di Gavorrano, Gavorrano, Caldana, Ravi e Bivio di Ravi, Casteani e Castellaccia, Gincarico e Grilli. Un'occasione unica per riunire il territorio in un momento di festa e di condivisione.

Il ritorno del Palio è stato possibile grazie all'impegno instancabile di numerose persone e associazioni locali. Alessandra Bocelli, presidente dell'Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano – ricostituita proprio a gennaio con l'obiettivo di riportare in vita questa tradizione – ha espresso tutta la sua emozione: "È un’emozione unica poter restituire al paese questa festa che tanto ci era stata chiesta, così come ci è stato chiesto a gran voce di ricostituire l’Associazione Commercianti, perché crea unità e coesione. Un grazie sentito a tutte le persone che si sono messe a disposizione per realizzare l’evento e ai volontari delle varie associazioni paesane coinvolte che hanno dedicato tempo ed energie perché tutto questo fosse possibile. È la festa di tutti, non solo del paese ma di chiunque parteciperà”. Bocelli ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale dell'amministrazione comunale e provinciale, che hanno dato il loro entusiastico benestare all'iniziativa.

Il Palio delle Bighe è pronto a far rivivere lo spirito di una tradizione che ha saputo unire generazioni e che ancora oggi è capace di coinvolgere e divertire. L'invito è aperto a tutti: Bagno di Gavorrano vi aspetta oggi, 21 giugno, per vivere insieme una giornata indimenticabile di sport, giochi e comunità.